Беременная Осадчая подчеркнула большой живот обтягивающим купальником. Фото

Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая, которая в третий раз беременна, показала свой округлившийся животик в купальнике. Звезда опубликовала летний кадр возле моря.

Соответствующее фото знаменитость показала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре Осадчая позировала в синем слитном купальнике, продемонстрировав большой беременный живот. В качестве аксессуаров знаменитость примерила черные солнцезащитные очки и бусы из жемчуга на шее.

"Нужно море и облака, срочно, иначе солнце и асфальт превратят нас в сухари", – подписала кадр ведущая.

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Пользователи сети остались в восторге от внешнего вида Осадчей. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Какая вы прекрасна. Здоровья и счастья вам", "Самая красивая фигура", "Вы очень хорошо выглядите", "Очаровательная", – писали поклонники под фото.

Коротко о знаменитости:

Будущая звезда телеэкранов в школьные годы ходила на музыку и танцы. В 13 лет она начала профессионально работать моделью, а в 14 лет поехала на съемки в Токио, которые длились три месяца.

Затем ее пригласили поработать в Германию, Францию и Англию. Из-за жесткого рабочего графика Осадчая сдавала школьные экзамены экстерном.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известная украинская ведущая Екатерина Осадчая вышла на публику в платье-оверсайз за 18 тысяч гривен. Свой лук звезда дополнила стильным беретом и белой обувью.