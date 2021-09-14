Беременная Кайли Дженнер выпустила коллекцию купальников. Видео

Американская модель 24-летняя Кайли Дженнер объявила о запуске нового вида своей продукции. В ближайшее время можно будет увидеть ее коллекцию купальников.

Соответствующий пост звезда опубликовала на личной странице в Instagram. "С большим волнением делюсь с вами этим проектом. Это первая капля настолько особенная для меня", — написала Кайли (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Модель разметила видеоролик со своим участием, в котором показан бэкстейдж со съемки рекламы.

Видео дня

Отметим, что по всей вероятности фотосессия проходила давно, поскольку на опубликованных кадрах не видно округлившегося животика Кайли.

Поклонники ринулись писать комплименты для знаменитости.

"Моя королева", "Огонь", "Поздравляю Кайли! Я так горжусь тобой и всем, что ты делаешь. Ты вдохновение для всех нас", "Очень здорово", "Королева", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Американская модель, участница проекта "Семейство Кардашьян" – Кайли Кристен Дженнер – родилась в 1997 году в городе Калабасас, штат Калифорния.

Она вторая дочь Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У нее есть сестра Кендалл.

Училась в школе Сьерра Каньона, но с 2012 года училась дома. По словам знаменитости, в детстве ее дразнили сверстники из-за реалити-шоу о ее семье.

В 2011 году на неделе высокой моды в Нью-Йорке Дженнер принимала участие в показе линии одежды Abbey Dawn, созданной певицей Аврил Лавин.

В 2014 году вела церемонию награждения Much Music Video Awards вместе со своей сестрой Кендалл.

Кайли известна тем, что сделала ряд пластических операций, которые кардинально изменили ее внешность. Также своей линией косметики, которую запустила в 2106 году.

С апреля 2017 года она встречается с рэпером Трэвисом Скотом, а в феврале 2018-го у них родилась дочь. Сейчас Кайли беременна вторым ребенком.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что во время церемонии награждения MTV за "Лучшие видеоклипы" Трэвис Скотт не упомянул 24-летнюю Кайли Дженнер в своей речи.