Беременна от "Холостяка" Даша Квиткова похвасталась ежедневным сексом

Супруга украинского шоумена, участника реалити "Холостяк 9" Никиты Добрынина Даша Квиткова призналась, что беременность не является помехой для регулярной интимной жизни с любимым человеком. По ее словам, они с мужем "каждый день занимаются этим".

Такое откровение девушка решила сделать, когда отвечала на вопросы подписчиков о предстоящих родах в своем блоге в Instagram. Она также уточнила, что переезд в новый дом – отличный способ физических нагрузок, так как много чего нужно сделать (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"За секс не переживайте, он у нас каждый день. Физические нагрузки тоже были: переезд, коробки и тому подобное…", – написала девушка.

Видео дня

Напомним, что Даша Квиткова и Никита Добринын познакомилась во время съемок романтического реалити "Холостяк 9" и стали первой парой в Украине, которая смогла сохранить свои отношения после шоу и стать официально мужем и женой. 31 августа 2020 года Никита и Даша отпраздновали 2 года отношений. В мае влюбленные зарегистрировали брак в ЗАГСе, а 12 августа устроили шумное свадебное торжество.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беременная Квиткова снялась в откровенной фотосессии. Девушка позировала в черном комплекте белья и колготках, которые подчеркнули стройные ноги. Свой образ она дополнила босоножками на среднем каблуке, легким макияжем и красивой укладкой.