'Берега' теперь будут звучать на украинском: Макс Барских перевел еще один свой русскоязычный хит. Видео

Известный украинский певец Макс Барских продолжает обновлять свой репертуар украинскими версиями русскоязычных хитов. Артист уже порадовал фанов переводом одной из своих самых знаковых композиций "Туманы", а теперь представил украиноязычную адаптацию трека "Берега".

Видео дня

Видео с выступления с обновленным синглом певец обнародовал на личной странице в Instagram. Поклонники встретили перевод песни хвалебными отзывами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Так само піднімається сонце / Але інакше світить в цей час / І місяц кожну ніч розквітає / Не для нас / Ми на світанку світ загубили / Спалили поміж нами мости / І в цьому лише двоє не правих / Я і ти / Двічі в одну річку не ввійдеш / Половини серця не збереш / Я давно не бачив блиск в твої очах / Відпливали наші кораблі / Ми були так нестримано близькі / Та тепер зійшли на різних берегах / А все могло би бути інакше / Кохання не буває легким / Та ми обрали різні дороги / Два шляхи", – теперь поет Барских.

Поклонники отмечают, что благодаря украинскому языку песня стала намного нежнее, а ее смысл и настроение не только не утратились, но и стали ощущаться сильнее.

Отметим, оригинальный трек был выпущен в 2018 году. На YouTube за все это время он собрал около 82 миллионов просмотров.

Напомним, на днях Барских перевел свой культовый хит "Туманы" на украинский язык. Ранее артист с предубеждением относился к этой идее, ведь боялся, что треки после перевода утратят смысл и настроение. При этом певец и не скрывает, что перевод дался ему довольно сложно и его не все устраивает в тексте.

Как писал OBOZREVATEL, украинский рэп-исполнитель Ярмак перепел свой культовый хит 22 ("Моя страна не упадет на колени"), который стал гимном Евромайдана в 2014 году. Обновленный трек получил название "Моя країна" и зазвучал на украинском языке. В нем музыкант несколько изменил текст, актуализировав его под реалии полномасштабной войны против России.

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