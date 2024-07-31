Бен Аффлек сделал себе символический подарок на день рождения Дженнифер Лопес и утер нос бывшей

Американский актер Бен Аффлек сделал себе дорогой подарок 24 июля, в день рождения жены Дженнифер Лопес, с которой, как поговаривают, они разъехались. Пока певица ищет новый дом и разъезжает по миру, ее экс приобрел холостяцкое гнездышко за $20,5 млн.

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Как пишет People, актер будет жить в Лос-Анджелесе, где и привык. Дом, который супруги приобрели для семейной жизни после свадьбы, до сих пор не продали.

В тот же день, что интересно, Лопес завершила продажу своего пентхауса в Нью-Йорке. В день рождения певицы влюбленные не были вместе, что тоже свидетельствует об их разрыве.

Дом – очень символическая покупка для звезды. Дело в том, что именно особняк в Калифорнии стал символом их супружеской жизни, и именно по его продаже таблоиды сделали вывод о расставании пары. Кроме этого, Лопес заметили с риелторами при поиске нового жилья, поэтому в скорости переезда Аффлек утер ей нос.

Как пишут журналисты, в новом доме актера есть 5 комнат, тогда как в семейном гнездышке Аффлек-Лопес было 12 спален и 24 ванных.

Напомним, влюбленные зарегистрировали брак 16 июля 2022 года. Знаменитости хотели провести торжественный день в спокойной атмосфере, наслаждаясь присутствием друг друга, поэтому посетили маленькую часовню в Лас-Вегасе. Они не прожили вместе и два года в новом статусе.

За семейной драмой звезд следят уже несколько месяцев. Они и не скрывают, что живут отдельно, не выходят в свет вместе и уходят от вопросов о браке. Обо всех доказательствах разрыва – читайте здесь. Как рассказал инсайдер, инициатором расставания была Лопес.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дженнифер Гарнер стала "неожиданной союзницей" для актрисы в ее семейных проблемах с Беном Аффлеком.

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