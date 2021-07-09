Белла Хадид засветила своего нового бойфренда: что о нем известно. Фото

Американская модель Белла Хадид поделилась с поклонниками снимком, на котором засветилась с новым бойфрендом. Ее возлюбленным оказался арт-директор Марк Калман.

Пара вместе посетила Каннский кинофестиваль. Соответствующее фото Хадид опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В кадре видно, как Хадид целуется с неизвестным мужчиной. Они позировали на балконе с видом на Средиземное море. В СМИ пишут, что избранником модели стал Марк Калман. Вместе их видели еще в начале июня за обедом в Нью-Йорке.

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Известно, что новый бойфренд знаменитости работает арт-директором и разрабатывает обложки альбомов для звезд. Кроме того, пара познакомилась благодаря общим друзьям.

К слову, ранее Хадид встречалась с рэпером The Weeknd. Они завели отношения в 2015 году и расходились несколько раз. Окончательно знаменитости расстались в августе 2019 года.

Коротко о знаменитости:

Белла Хадид – американская супермодель палестинского происхождения. Является послом и постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari.

Одним из главных достижений в карьере модели стал контракт, заключенный с компанией по производству женского белья Victoria’s Secret.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белла Хадид поразила фанатов довольно пикантной съемкой. Она позировала практически обнаженной с красными волосами.