Бедняков объяснил, почему не держит зла на русских: я не хочу ненавидеть всех

Известный украинский шоумен Андрей Бедняков рассказал, что не хочет ненавидеть всех россиян, потому что злоба делает человека еще хуже. В то же время, по его словам, звезда не ищет среди граждан РФ кого-то хорошего.

"Я не хочу ненавидеть всех. Я пытаюсь это делать, до последнего. Сейчас могут говорить: "начинается, он ищет добрых россиян". Я не ищу. Я просто не хочу держать в себе эту злобу и ненависть, потому что она делает с человеком еще хуже", – сказал Бедняков в интервью Славе Демину на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Шоумен отметил, что хочет дойти до состояния, когда ему будет все равно на россиян и Россию.

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"Я хочу, чтобы было так, чтобы мне было все равно: есть такая страна, есть люди, плохие-неплохие, они там себе живут, мы себе живем. Именно к этому я сейчас стремлюсь. Если у них что-то получается, какие-то премьеры на YouTube, в политике – пусть, это их жизнь. Наша жизнь здесь", – добавил он.

На вопрос о том, нужно ли отделить Украину от РФ огромным забором, Бедняков ответил утвердительно и указал, что ненавидит тех россиян, которые воюют против Украины и поддерживают оккупантов.

"Я думал о том, что надо как-то отделить себя... Всех тех, кто поддерживает вот эти все буквы "V" и "Z", я уже не говорю о тех, кто воюет и выполняет приказы, таких я, конечно, ненавижу", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Бедняков, чей родной город Мариуполь уничтожили российские оккупанты, довел до слез ведущих ТСН на "1+1". Рассказывая о друзьях и родственниках в блокаде, он не сдержал эмоций, что передалось всем присутствующим на эфире.