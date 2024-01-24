Наверное, каждого украинца посещало мнение относительно отдыха за границей хотя бы на один день. Забыть о тревогах и комендантском часе и насладиться спокойствием, безопасностью, морским бризом. Но для многих это только мечты. У каждого разные причины – мужчины не выездные, женщины не хотят без мужчин на отдых, у кого-то война забрала все и люди обречены выживать, другие ждут своих любимых с фронта.

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К сожалению, есть часть населения, которая исповедует риторику "война где-то там" и "какая разница" и продолжают жить по полной. Большинство украинцев понимают боль соотечественников и в своих социальных сетях почти не кичатся дорогими подарками или поездками за границу. Этот вопрос касается и звезд. Одни – не выкладывают свой отдых в Instagram, другие – наоборот акцентируют внимание на люксовой жизни.

Актриса Ксения Мишина одна из первых начала кичиться в 2024 году отпуском в Таиланде и продолжила отдых на Бали. Актриса не боится общественного порицания и показывает подписчикам, как наслаждается экзотической атмосферой. Это не первый подобный скандал с Мишиной, и создается впечатление, что она специально провоцирует людей для повышения охватов. Чем больше людей тебя просматривает, тем дороже стоит заказать у артиста инстаграм-рекламу.

По соседству с Ксенией тропическим отдыхом в Таиланде кичится певица Злата Огневич. Артистка недавно делилась своей печалью, что вкладывает все средства в творчество, а песни не попадают в топ чартов из-за запроса на российских артистов у украинского слушателя. По-моему, здесь вопрос больше к качеству и хитовости продукта. Если бы у Златы появились хиты, она бы конкурировала с Yaktak, Kola, Клавдия Петровна в чартах. Злата рассказывала, что путевку ей подарили друзья, но зачем делиться этим в каждой сторис?

К батальону отдыхающих присоединяется и Анна Тринчер. Певица настолько устала выпускать бессодержательные песни, что решила набраться сил за границей. Девушка также успела попасть в скандал с волонтером, которой выслала от силы грамм 200 парафина в десятикилограммовой коробке для изготовления окопных свечей. Конечно, любая помощь имеет свою ценность, но когда ты артист с миллионной аудиторией можно немного заморочиться и сделать больше пользы, если берешься помогать защитникам.

Более разумной на фоне других коллег оказалась Мария Ефросинина. В новогодние праздники она проводила время со своим мужем и сыном в Польше. Блогер выкладывала нативные сторис с отдыха и не раздражала подписниц.

В завершение – семейство блогера Пренткович. Девушка разыграла целый спектакль, чтобы на отдых вывезти вместе с детьми своего мужа Андрея Гонковского. Отдыхают на Мальдивах, в то время как в сети распространяется анонс мероприятия Андрея в Варшаве. Уехал как волонтер на благотворительное мероприятие. У меня много вопросов к мероприятию Гонковского "Магия утра". Хотя нет… Вопросов нет. Магия заключается в том, как оказаться на Мальдивах с благотворительной целью.

Мне кажется, что сейчас сработал человеческий фактор, и на третий год большой войны знаменитости "устали" играть на публику великомучеников. Звездная жизнь особенно не изменилась, у многих даже улучшилось. Большинство могут, где и когда угодно отдыхать, для них правила не писаны. Есть медийность, деньги – тебе по цимбалам на любые запреты. Удивляет, что власть закрывает на это глаза. Ведь социальное неравенство между простыми украинцами и превилегированными только закрепляет общественное возмущение.