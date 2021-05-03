Басту, которому ранее запрещали въезд в Украину, заметили в Киеве, – Стерненко

Российский рэпер Баста (настоящее имя Сергей Вакуленко), который числится в базе сайта "Миротворец" из-за неоднократного незаконного посещения аннексированного Крыма, якобы приехал в Киев.

Об этом в своем Facebook 3 мая сообщил экс-лидер Правого Сектора в Одессе Сергей Стерненко, отметив, что исполнитель находится на Крещатике в ресторане "Мокко".

"Басту пустили в страну, несмотря на то, что он ранее посещал оккупирован Крым и участвовал в мероприятиях, которые пропагандируют его оккупацию. Детали позже", – написал активист.

Отметим, на сайте "Миротворца" в информации о Вакуленко указано, что он неоднократно незаконно пересекал государственную границу Украины, отрицал российскую агрессию, а также с нарушением украинского законодательства гастролировал в оккупированном Россией Крыму в 2014-2015 годах.

Напомним, что Басте запретили въезд в Украину в 2017 году сроком на три года, после того, как он посещал с концертами оккупированный Россией Крым.

Уже в сентябре 2020 года Минкульт исключил Вакуленко из списка лиц, которым запрещен въезд в Украину. Тогда отмечалось, что это произошло по представлению Службы безопасности Украины.

Также ранее стало известно, что рэпер Баста планировал провести концерт в Киеве, который должен состояться летом 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2021 года Минкульт исключил из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны, трех артистов. Среди них оказались российский актер Федор Добронравов, итальянский певец Альбано Карризи ироссийская телеведущая Екатерина Варнава.