Барских выпустил клип с российской певицей в стиле киберпанк. Видео

В пятницу, 19 марта, украинский певец Макс Барских и российская исполнительница Zivert презентовали новый клип на песню под названием "Bestseller". Это история об одиночестве в стиле киберпанк.

Поклонники оставили множество комментариев под видео, опубликованном на YouTube-канале Барских (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что голоса музыкантов в дуэте гармонично звучат.

Как стало известно, больше шести месяцев ушло на создание песни, а остальные полгода заняла работа над клипом.

В ролике – история без счастливого конца. Она о двух душах, телами которых управляет "силиконовая долина" и искусственный интеллект. Все, что остается этим влюбленным – встречи в виртуальных снах оцифрованного мира.

Пользователи сети уже успели оценить новый трек и клип. Многие подчеркнули, что Барских и Zivert создали отличную композицию и поэтому засыпали звезд комплиментами.

"Вы вообще слышите, как их голоса гармонично звучат, я никогда не слышал более красивого дуэта! Настроение прям на весь день", "Это шедеврально! Настолько тонко, без пошлости передать глубокие чувства, эмоциональную связь между героями, да так, что каждый, кто слушает эту невероятную музыку погружается в свои воспоминания, это мелодия души. Браво", "Дуэт просто напрашивался, у обоих что ни песня, то хит, молодцы, что поработали вместе, оно того стоило! Не останавливайтесь на одной песне только", – пишут люди в комментариях

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