Барских: у Тимати не хватит яиц, чтобы сказать правду. Вся Украина усеяна трупами

Популярный украинский артист Макс Барских, который неоднократно выступал в России, после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину заявил, что готов пожертвовать своей карьерой и отказаться от концертов в стране-агрессоре. Также музыкант обвинил в трусости рэпера Тимати, который пригрозил своему коллеге из-за "оскорблений" русского народа. Украинец сообщил, что не собирается вступать в "шоу-бизнесовые войны".

Об этом Барских рассказал в интервью на оппозиционном YouTube-канале Алексея Навального. Он признался, что с 24 февраля на него в соцсетях обрушилось большое количество критики и ненависти со стороны российских слушателей, которым не понравился контент в поддержку Украины.

"Когда я попытался обратиться к российским звездам, то артисты, которые раньше называли меня своим другом, предпочли отмолчаться... Мои видео разлетелись по всей России и на меня обрушился океан хейта. Подключились боты с пропагандистскими комментариями про "где вы были 8 лет, когда Донбасс бомбили?". На своей странице я обращался и обращаюсь к тем людям, у которых промыт мозг и проявляется чувство ненависти. Какая может быть ненависть, если это в нас стреляют ракетами и украинские люди умирают", – высказался артист.

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Конфликт с Тимати, который, к слову, никак не прокомментировал войну в Украине, по мнению Макса, сейчас не заслуживает его внимания. Исполнитель хитов "Туманы" и "Подруга ночь" уверен, что рэпер все равно не признает правду о жестоких действиях своих соотечественников, поскольку боится противостоять диктаторской политике Путина.

"Мы все понимаем, с кем он дружит и перед кем у него наверняка есть обязательства. Поэтому у него не хватит яиц, чтобы сказать правду. Не хочу тратить время на какие-то ответы ему, потому что это уже не шоу-бизнес. Пиариться и выходить на шоу-бизнесовые войны у меня нет никакого интереса", – прокомментировал Барских.

Певец не уверен, что когда-то сможет простить Россию, поэтому отказ некоторых музыкальных каналов РФ от сотрудничества с ним, его не напугал.

"Я готов пожертвовать всей своей карьерой во имя Украины и чтобы спасти людей здесь. Мне наплевать, если я стану изгоем в России, ради Бога. Вся Украина усеяна трупами. Так много городов и историй разрушено, убиты семьи, мирные жители. И это сделано настолько варварским способом, что я не знаю, смогу ли когда-нибудь простить эти действия", – заявил вокалист.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции.Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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