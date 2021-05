Барских сравнили с известным испанским футболистом: в сети ажиотаж

Макс Барских – украинский певец, композитор и автор песен. В 2008 году прошел кастинг на проект "Фабрика звезд-2", где исполнил каверы на песни Ар Келли "I believe I can fly" и Бритни Спирс "Everybody". Шоу он покинул по собственному желанию.