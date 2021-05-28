Барских сравнили с известным испанским футболистом: в сети ажиотаж

В сети опубликовали фотоколлаж, на котором сравнили испанского футболиста Давида де Хеа с украинским певцом Максом Барских. Так, многие пользователи не согласились с тем, что между знаменитостями есть схожесть.

Соответствующий снимок разместил на странице в Facebook Сергей Рыбик (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Под постом подписчики оставили множество комментариев.

Так, на первом кадре в крупном плане изображен футболист, а на другом – украинский исполнитель.

"Давид де Хеа и Макс Барских. Похожи?" – поинтересовался в сети Рыбик.

Пользователи сети сразу стали спорить, есть ли что-то общее между звездами. Одни нашли схожесть, а другие – не согласились с этим.

"Как братья: оба крутые, но во время серии пенальти – нет никакой разницы", "У них по два глаза, вижу бороду. Да! Они одинаковые", "Кто из них настоящий?", "Тоже так подумала! Что Барских делает в МЮ?", "Нет, не похожи", "Макс симпатичней!" – пишут люди.

Коротко о знаменитостях:

Давид де Хеа – испанский футболист, вратарь английского клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании. Воспитанник испанского клуба "Атлетико Мадрид", с которым выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Макс Барских – украинский певец, композитор и автор песен. В 2008 году прошел кастинг на проект "Фабрика звезд-2", где исполнил каверы на песни Ар Келли "I believe I can fly" и Бритни Спирс "Everybody". Шоу он покинул по собственному желанию.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях.