Баланс простоты и элегантности: 5 модных уроков, которые сделали Одри Хепберн иконой стиля

Американской актрисе и фотомодели Одри Хепберн удалось наполнить гардероб вещами, неподвластными времени. Более того – они прекрасно отражали ее личность. В чем же секрет стиля звезды фильма "Завтрак у Тиффани"?

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Во-первых, Одри имела утонченный вкус в одежде, так что вы вряд ли найдете ее фотографии с неудачными образами. Во-вторых, задавать тренды в моде ей помог большой кутюрье Юбер де Живанши. Вдохновляйтесь в материале OBOZREVATEL некоторыми из модных фишек Хепберн, чтобы создать свой, неповторимый стиль.

1. Балетки

В Одри это один из самых любимых видов обуви. Вполне возможно, что причиной стало ее детское увлечение балетом. Она их носила чаще, чем лоферы или туфли на каблуках. Кинозвезда обувала балетки в путешествиях, во время съемок или прогуливаясь по улицам города.

2. Очки

Одри повседневную и вечернюю одежду стилизовала с крупными очками. Ее фаворитами были солнцезащитные Oliver Goldsmith Manhattan. Они стали популярны после выхода на экраны фильма "Завтрак у Тиффани", и остаются актуальными сегодня. Также звезда носила похожую модель очков – cat-eye с массивной оправой.

3. Платья с цветочным принтом

Это был один из маркеров женственности Одри. Знаменитость носила наряды с флоральным орнаментом на торжественные церемонии, фотосессии или во время прогулок. Платья всегда подчеркивали ее хрупкие плечи, осиную талию и реже – видимые ключицы.

4. Шелковые платки

Знаменитость в юности и в зрелом возрасте обожала носить разноцветные шелковые платки. Она на своем примере показала, насколько вариативным может быть этот аксессуар. Одри цепляла его на шляпу, шею, талию и руку, а также носила как косынку, завязав под подбородком.

5. Укороченные брюки

Укороченные брюки-капри подчеркивали длину и стройность ног Одри. Она комбинировала их с рубашками, легкими блузами и платками. А сочетание таких штанов с балетками подчеркивало изящную лодыжку актрисы и придавало образу легкости.

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