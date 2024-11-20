'Бабское платье, прическа на 45 лет': украинцы раскритиковали стилистов за образ предполагаемой победительницы 'Холостяка-13'. Фото и видео

Стилистов 13 сезона романтического реалити "Холостяк" раскритиковали из-за образа, в котором появилась одна из участниц проекта Инна Белень. В третьем выпуске волонтер, которую называют победительницей шоу, вышла на благотворительный аукцион в платье, которое пользователи сети считают абсолютно неудачным.

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Негативные комментарии появились под публикацией на Instagram-странице проекта. По мнению фанатов, аутфит сделал 28-летнюю девушку значительно старше на вид.

В 3 эпизоде Инна Белень предстала перед камерами в темно-синем платье. Верхняя часть наряда участницы была приталенной, а вот юбка более свободного кроя. Стилисты решили дополнить образ черными босоножками на каблуке. Эксперты проекта сделали девушке гладкий пучок и макияж в пастельных цветах.

Однако такой лук вызвал негодование в сети.

"А платье могли красивее ей выбрать? Это капец. Молодая девушка а сделали 40-летнюю".

"Я также обратила внимание. Платье ужасное".

"Эй! Стилисты, где вы взяли это платье? Вы, пожалуй, очки забыли одеть, я в шоке".

"Ее одели в бабское платье, сделали прическу на 45 лет, так ей нужен мужчина 50-60 лет".

Напомним, что после выхода первого выпуска "Холостяка 13" блоггер Богдан Беспалов, ссылаясь на информацию инсайдеров, причастных к созданию шоу, отметил, что победительницей станет Инна Белень. По словам интернет-деятеля, СТБ решили, что ветеран и волонтер будут выглядеть органично как пара и положительно воспримутся зрителями.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что участница "Холостяка 13" назвала единственный момент в шоу, на который не могут повлиять режиссеры.

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