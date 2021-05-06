Бабкин, страдающий редкой болезнью, улетел на третью операцию в Австрию

Украинский музыкант и автор песен Сергей Бабкин, у которого ранее диагностировали редкое заболевания глаз, улетел вместе со своей супругой Снежаной на третью операцию в Вену (Австрия).

Соответствующую публикацию разместила Снежана на личной странице в Instagram. Она также добавила, что это завершающее хирургическое вмешательство для ее мужа (чтобы просмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

В свою очередь Сергей опубликовал кадры из Харьковского аэропорта. Звезда заявил, что они с женой пробудут в Вене три дня, а также пожелал своим поклонникам хорошего настроения.

Напомним, что 24 января Бабкин сообщил, что во время медосмотра у него диагностировали редкое заболевание глаз, в связи с чем ему предстояла операция на глазах в Австрии.

5 февраля австрийские медики прооперировали Сергея – операция была проведена только на одном глазу, а 18 февраля артист перенес еще одну операцию. К слову, супруга Бабкина Снежана говорила, что, по мнению украинских врачей, причиной ухудшения зрения у артиста стала инфекция в почках.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Бабкин впервые показал лицо своего младшего сына – двухлетнего Елисея. В кадре они появились улыбающимися и с высунутыми языками.