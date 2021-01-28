Жена Бабкина – о редкой болезни артиста: вирус в почках дал осложнения на глаза

Жена украинского певца Сергея Бабкина Снежана рассказала о том, что стало причиной редкого заболевания глаз ее мужа. Она отметила, что у артиста обнаружили вирус в почках, который дал осложнения.

Такими подробностями женщина поделилась в личных Istagram-сториз. Снежана также отметила: чтобы избежать подобного, врачи советуют раз в год делать очистку почек (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"После долгих исследований врачи выяснили, что это вирус. Он поразил почки и дал осложнения на глаза. Мы поехали к лучшему инфекционисту, сдали анализы... Это такой орган тихий, который молчит до последнего, терпит и в любой момент может произойти такой выплеск – осложнения. Чтобы этого избежать, раз в году, особенно людям после 30-ти, нужно делать очистку почек", – заявила жена Бабкина.

ранее у Сергея Бабкина диагностировали редкое заболевание глаз. Артист сообщил, что сейчас он нуждается в срочной операции.

Позже жена Бабкина Снежана рассказала о состоянии мужа, у которого диагностировали редкую патологию глаз. Она призналась, что зрение у артиста ухудшается чуть ли не каждый день

Как сообщал OBOZREVATEL, певец Сергей Бабкин рассказал, как у него проявилась болезнь, и когда ему поставили диагноз.