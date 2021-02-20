Бабкин рассказал о начале серьезной болезни

Украинский музыкант Сергей Бабкин, у которого диагностировали редкое заболевания глаз, рассказал о начале своей серьезной болезни. Как утверждал артист, 11 лет назад он сильно ушиб глаз во время репетиции.

По словам Бабкина, причиной редкого заболевания глаз стала старая травма, однако точно сказать артисту сложно, из-за нее ли он стал терять зрение, говориться в интервью изданию "Факты". Знаменитость признался, что в 2010 году микрофоном случайно ударил глаз.

"Была травма, отек, огромный синяк. Но к врачам тогда не обращался. Ну синяк, что тут такого. Я же видел нормально. А потом припомнил, как в 2015 году шлепнулся на спину и ударился затылком. Но доктор считает, что отслоение сетчатки могло начаться именно из-за удара микрофоном в глаз", – рассказывал артист.

Помимо этого, Бабкин также сообщил, что после того, как он переболел коронавирусом, эта болезнь могла стать причиной стремительной потери зрения.

Также Бабкин рассказал о первых симптомах потери зрения. По словам артиста, все началось после одного развлекательного шоу, где нужно было смотреть в глаза сопернику и не моргать. Через пару дней музыкант не смог прочитать этикетку на шампуне, а позже стал плохо видеть сообщения в телефоне.

"Потом не смог прочитать что-то в Интернете. Несколько раз говорил себе: "Надо пойти к офтальмологу и провериться". Но все время откладывал. Затянул поход к врачу почти на полгода", – признался знаменитость.

Напомним, 5 февраля Бабкину сделали первую операцию на одном глазу. Позже артисту с супругой пришлось вернуться в Вену, дабы закончить операцию на втором глазу.

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