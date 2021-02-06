Бабкин показал, как прошла сложная операция на глазу. Видео

Украинский музыкант Сергей Бабкин, которому сделали сложную операцию на глаза в Вене, рассказал о самой процедуре и о ее результате.

На странице в Instagram артист опубликовал видео с клиники, где ему делали операцию. В кадре Бабкин рассказывал о своих ощущениях перед процедурой, а также показывал детально, что и как ему будут делать врачи. По окончанию операции на глазу артист признался, что все оказалось значительно проще, чем он представлял (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Все очень просто. Я волновался, что операция, надо ложиться, над тобой какая-то штука будет подъезжать к глазу. Нет, я сяду, положу голову и все", – отметил музыкант.

Помимо этого, Бабкин в Instagram заявил, что лечение его болезни глаз в Украине невозможно из-за отсутствия специального оборудования. Артист надеется, что его проблема станет толчком для решения этого вопроса на государственном уровне.

Стоит отметить, что сейчас Бабкин в течение двух дней должен носить специальные защитные очки после операции на глазу лазером. Артисту предстоит еще одна операция 18-19 февраля.

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