Авторы легендарного хита 'Добрый вечер, мы из Украины' выпустили трек о победе над Россией. Видео

Создатели популярного хита "Доброго вечора, ми з України", ди-джеи из Кременчуга PROBASS ∆ HARDI (Артем Ткаченко и Максим Мокренко) выпустили трек о победе над Россией. Новый хит, который носит название "Настане день — закінчиться війна" и отлично подбадривает дух украинского народа, имеет лишь одну фразу.

Соответствующее видео было опубликовано на официально YouTube-канале группы. Отметим, что вокалисткой трека выступила певица Anna Bulat (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наступит день! Он уже близко! Я чувствую! Я вижу это! Я слышу, как мы празднуем нашу победу! Весь мир слышит это! Мы сильны, мы мужественны, украинцы невероятны. Каждый из нас делаем для этого все, что нужно и сделает еще больше и еще, а потом еще больше!", – написал на личной странице в Instagram PROBASS.

Видео дня

На опубликованном видео показаны кадры мирных городов Украины, какими они были до войны, а также продемонстрировали последствия вторжения российских войск на украинскую территорию и народ нашей страны, который сражается и защищает свою Родину.

"У нас много земли, урожай подсолнечника будет рекордным! Мы знаем всю правду! Правда, знает нас! С нами Бог! Слава Украине, слава нации, слава ВСУ!", – добавил PROBASS.

Отметим, что PROBASS ∆ HARDI являются авторами легендарного хита "Доброго вечора, ми з України", который стал невероятно популярным среди воинов ВСУ, политиков и обычных украинцев. Трек был выпущен еще в октябре 2021-го.

Популярность хит получил после начала полномасштабной войны. Фразу из песни, которая принадлежит музыканту группы "ДахаБраха" Марко Галаневич, начал популяризировать глава Николаевской ОГА Виталий Ким, начиная свои прямые трансляции словами "Доброе утро, день или вечер! Мы из Украины".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певец Владимир Дантес записал видео, в котором исполнил свою песню о войне. Ее можно послушать тут.