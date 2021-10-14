Врачи не дают прогнозов: состояние известного российского певца резко ухудшилось

Советский певец Александр Серов попал в реанимацию после заражения вирусом Covid-19. Состояние артиста быстро ухудшается, а врачи не дают четких прогнозов.

О ходе болезни Народного артиста Российской Федерации сообщают местные СМИ. По информации источников, у вокалиста развилась дыхательная недостаточность 2 степени, а его легкие поражены на 75%.

"Он в надежных руках, под пристальным контролем, проходит интенсивное лечение. Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится и настроены только на позитивные новости", – написала дочь Александра Мишель.

Выздоровление артиста происходит очень медленно из-за сахарного диабета, который возник на фоне гормональной терапии. Врачи опасаются риска возникновения сердечно-сосудистых осложнений.

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Сейчас Серов лечится гормональными препаратами и антибиотиками, а дышит благодаря кислородной маске. Известно, что сознание певца – ясное, а сам он стабильно тяжелый.

Коротко о звезде:

Александр Серов – советский эстрадный певец, аранжировщик, дирижер, музыкант-инструменталист, композитор, музыкальный продюсер и поэт;

Родился 24 марта 1951 в селе Ковалевка Николаевской области;

Является обладателем премий "Золотой граммофон" – за большой вклад в историю отечественной эстрады, Народный артист Украины и России.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Александр Серов стал дедушкой девочки Мии. В его дочери Мишель и ее мужа Романа родился первый ребенок.