'Вы можете нормально говорить – на русском?' Кажанна рассказала, как ее уволили с работы в Одессе из-за украинского языка

Украинская певица Кажанна, которая стала известна после выхода своего хита "Дупа огірка", рассказала, что на работе в Одессе попала в скандал из-за украинского языка. Девушка в то время работала в сфере обслуживания в одном из торговых центров города, а клиент-одессит требовал от нее говорить по-русски.

Видео дня

Артистка объяснила в интервью Маше Ефросининой, что имеет принцип – всегда и при любых обстоятельствах говорить на украинском, поэтому она отстаивала свое законное право говорить на государственном языке. Это не понравилось клиенту, поэтому он позвонил руководству магазина с жалобой.

"Я жила в Одессе тогда. А Одесса, которую мы все знаем, к сожалению, еще с русскоязычной средой. У меня был скандал прямо на работе – подходит мужчина и такой: "Можете со мной нормально говорить – на русском?" А у меня принцип – я никогда не перехожу на русский. И я говорю: "Нет, извините, такой регламент компании, такие законы Украины в сфере обслуживания украинского". [Он отвечает:] "Да кто вы такая?! Я сейчас буду звонить вашему руководству". Короче, он позвонил, мне нагнали за то, что я не хочу его по-русски обслуживать", – вспомнила Кажанна.

Она добавила, что уже имела определенную аудиторию в соцсетях, ведь публиковала видео в TikTok, которые становились популярными. Поэтому именно аудитория помогла ей "поставить на место" работодателей.

"Хотя я просто действовала по закону, но потом я им устроила... Со скандалом уходила (с работы. – Ред.). Они меня захотели уволить, лишить меня зарплаты из-за этого скандала, а еще из-за того, что я на складе снимала ток-токи в обеденный перерыв. Они хотели меня по-тихому уволить, а я делаю Stories, что компания увольняет людей за украинский язык и за то, что они хотят жить какую-то жизнь кроме работы. Разлетается эта штука и их комментарии начинают бомбить. Уже через час мне звонит главная пиарщица: "Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что произошло? Почему такая ситуация?" – отметила артистка.

Работница умоляла удалить скандальную Stories и извинилась за инцидент, но Кажанна твердо стояла на своем, поэтому уволилась с работы и попросила выплатить свою зарплату.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кажанна решила поэкспериментировать с переводом старых русскоязычных треков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!