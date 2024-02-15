Автор хита 'Дупа огірка' перевела песню Тины Кароль 'Шиншилла' на украинский: сеть в восторге. Видео

Молодая украинская певица Кажанна, разрывающая TikTok своими хитами "Дупа огірка", "Плач" и другими, решила поэксперементировать с переводом старых русскоязычных треков. Так, участница лейбла Jerry Heil NOVA MUSIC взялась за известную песню народной артистки Украины Тины Кароль "Шиншилла".

Обновленную версию старого хита Кажанна уже разместила в своем профиле в TikTok, где за ней следит более 222 тысяч пользователей. Исполнительница объявила, что релиз полной версии украиноязычной "Шиншиллы" запланирован на 20 февраля.

Впрочем, говорить о том, что слушателей ожидает просто перевод песни Тины Кароль, не стоит. Судя по 20-секундному видео, опубликованному Кажанной для рекламы будущей премьеры, в куплетах она использует другую музыку и только припев был взят у Кароль.

Вместо оригинального русскоязычного текста, TikTok-звезда спела следующее: "Ця біла хуга-зима снігом запорошила. Я пришила себе сама. Я нагрішила. Шиншила".

Менее чем через сутки после публикации (на момент написания новости) видео от Кожанны собрало более 88 тысяч просмотров, почти 9 тысяч лайков и сотни захватывающих комментариев. Украинцы пишут, что уже в ожидании очередного шедевра от певицы и пророчат украиноязычной "Шиншилле" такой же успех, как и оригинальной версии. Впрочем, не все разделяют такой восторг. Как всегда, нашлись и скептики, принявшиеся критиковать блогершу-певицу за ее нетипичную манеру вокала, а также эпатажный внешний вид.

Напомним, песня Тины Кароль "Шиншилла" вышла 28 января 2010 года и вошла в четвертый студийный альбом певицы под названием "9 жизней". Авторы песни – Т. Миронова и К. Веретенников.

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