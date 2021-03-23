Астафьева позировала в колготках в сетку и обтягивающем боди. Фото

Украинская модель, певица, актриса и бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева примерила дерзкий образ: черное боди она скомбинировала с колготками в сетку и кожаными вставками.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала соответствующую фотографию. Она позировала с выразительным макияжем, положив при этом руки перед собой. В объектив звезда смотрела уверенно, а объемный рукав, который напоминал огромный цветок, добавлял ее образу еще больше загадочности (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Одинаковые снимки исполнительница выложила в двух вариантах: цветном и черно-белом.

"Принимай меня такой, какая есть. И успокоительное.

Цвет или Ч/Б?" – подписала кадры модель.

Поклонники были в восторге от нового наряда Астафьевой, поэтому в комментариях оставляют много комплиментов. Вот некоторые из них:

"Красиво очень. В цвете...", "Это можно выдержать вообще?", "Прям офигительный шоколад! Горький, не меньше 82%", "Ракета", "И то, и другое".

Напомним, Даша Астафьева стала известной, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate). Также она принимала участие в украинской "Фабрике звезд", была ведущей телеканала М1. Кроме этого, звезда появилась на обложке украинского издания журнала Playboy и привлекла внимание Хью Хефнера (1926–2017) – основателя и шеф-редактора журнала Playboy в 2008 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Астафьева снялась в откровенной фотосессии. Она позировала в прозрачном гольфе-сетке, через который просвечивалась грудь. Также на ней были короткие черные шорты, длинные кожаные перчатки и массивное украшение на шее.