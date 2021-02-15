Астафьева – о замужестве: для меня это болезненно

Украинская певица Даша Астафьева пожаловалась на давление со стороны близких, что она до сих пор не замужем. Кроме того, знаменитость рассказала о судебных перипетиях в жизни своего парня Артема Кима, который длительное время находился под домашним арестом в связи с обвинениями в многомиллионном хищении.

По словам Астафьевой, ее родные вопросами о замужестве пытаются поставить артистку в рамки, в которых каждая женщина, если ей за 30, должна быть в браке и родить ребенка. Об этом певица заявила в интервью программе "Світське життя" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Для меня это болезненный вопрос. Мне очень обидно, что в нашей стране это до сих пор как "время неандертальцев", – отметила Астафьева.

Кроме того, певица рассказала, что ее парень Артем Ким до сих пор находится под следствием и продолжаются суды. Но мужчине вернули паспорт и артистка очень рада, что теперь они могут путешествовать.

Напомним, Артема Кима обвинили в хищении 27 миллионов гривен. Жениху украинской секс-бомбы Даши Астафьевой назначили меру пресечения в виде домашнего ареста в августе 2017 года. 27 декабря в Соломенском районном суде Киева состоялось очередное заседание по его делу, в результате которого домашний арест был продлен до 26 января 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева позировала в откровенном наряде. Она показалась в прозрачном гольфе-сетке, через который просвечивалась ее грудь.