'Родители, не ломайте своих детей!' Аниматор – об идеальном дне рождения, российских мультиках во время войны и костюмах за тысячи долларов

Бывший украинский журналист, актер и режиссер Артур Пайрери оставил карьеру в СМИ, чтобы дарить счастье детям и наполняться этим счастьем самому. Около 20 лет назад в поисках дополнительного заработка мужчина открыл для себя мир аниматорства, а сегодня он руководит собственным ивент-агентством по организации детских праздников и считает это главным делом своей жизни.

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В интервью OBOZ.UA Артур Пайрери рассказал, как в один момент отказался от перспективной работы на телевидении, почему на праздниках поют Happy Birthday и редко звучит украинская поздравительная песня, а также как изменились заказы клиентов с начала полномасштабного вторжения. Почему все же стоит делать ребенку день рождения, какой подарок лучше выбрать, чтобы это было воспоминание на всю жизнь, и какие истории общения со школьниками до сих пор заставляют его плакать. Об этом и многом другом – дальше.

– В 2005 году вы начали работать аниматором, когда в Украине еще даже это слово не было популярным. Как так вышло?

– Слово "аниматор" привезли из Турции туристы. Тогда в Украине эта профессия была более известна как "шут" или "массовик-затейник". В доинтернетную эпоху в газете увидел объявление, что на работу нужен актер, а я как раз занимался в театральной студии. Позвонил по телефону. Выяснилось, что ищут ведущего детских праздников. Все-таки решил поехать на собеседование. Владелица агентства поинтересовалась, имел ли я подобный опыт в этой сфере, хотя на самом деле я даже никогда не видел, как проходят детские праздники. Помню изумленную реакцию Людмилы: "Как же ты собираешься работать?". Сейчас я благодарен ей за предоставленную возможность. Так я стал аниматором в своем родном городе Днепр.

– Почему у вас работают исключительно профессиональные актеры? Изменились ли ограничения по возрасту работников? Напоминаю, раньше вы говорили, что эта профессия только для молодых людей.

– Изменились (улыбается). Если раньше я искал молодежь, то сейчас ищу в свою команду людей с жизненным опытом и умеющих работать с детьми, а не студентов, обычно относящихся к этой профессии как к подработке. Не осознавая, что это действительно профессия, которой нужно постоянно учиться, узнавать что-нибудь новое из курсов, тренингов или от самих детей.

Однажды позвонила мне одна мама и поинтересовалась, какими игрушками будем играть на празднике. Женщина волновалась, чтобы не было, как 20 лет назад, когда дети могли играть даже тряпкой. Чтобы им было интересно. Я заверил ее, что с детьми будут работать не студенты, а профессиональные актеры, использующие реквизит не для того, чтобы чем-нибудь занять время, а как инструмент. Хотя часто бывает, что мы и без этого работаем. В моей команде правило: чем меньше реквизита ты использовал на празднике, тем больше ты профессионал. Потому что наша задача – это выйти на площадку и влюбить ребенка в персонаж, которым ты являешься.

– Где вы берете костюмы? Это правда, что стоимость некоторых из них может достигать тысячи долларов?

– Не на некоторые, а на большинство (улыбается). Мое ивент-агентство имеет собственное производство костюмов, поэтому знаю, так сказать, из первых уст.

– Одна моя знакомая рассказывала, что когда четырехлетний сын праздновал день рождения с аниматорами в детском саду, то попросил ее не приходить. Мол, он будет стесняться. Ее это удивило, ведь раньше детки из группы праздновали дни рождения в присутствии родителей. Знакомая даже советовалась с детским психологом по этому поводу. На что услышала, что это хороший знак, ведь ребенок имеет свое мнение и не боится его озвучить. По вашему опыту, дети ведут себя более естественно без присутствия родителей?

– Я уверен, что психолог еще сказал, что ее сын умеет отстаивать свои границы. Он не побоялся сказать маме не приходить. Респект родителям за то, что они воспитали личность. Характер ребенка формируется в полтора года, и я всегда прошу родителей, чтобы они его не ломали. Вообще, что касается воспитания детей, я для себя тоже вывел правило: должна быть полная свобода, но в строго отведенных границах.

Отвечая на вопрос, когда дети ведут себя естественнее, то скажу, что один и тот же ребенок будет вести себя в садике одним образом, а в кафе, когда празднует день рождения в кругу семьи, по-другому, и это нормально. Мы тоже с вами ведем себя по-разному: вы в семье с мужем одна женщина, со мной сейчас во время интервью другая, на работе с коллегами еще другая. Это тоже нормально.

Но честно говоря, гораздо легче работать, когда родителей нет. В саду дети привыкли к тому, что мамы и (или) папы рядом нет. И когда они приходят на празднование, то ломают картину мира ребенка, поэтому лучше картину сохранить. Если вы хотите посмотреть, как работают аниматоры или как реагируют дети, попросите воспитателей или координаторов аниматоров снять видео.

У меня недавно был случай: мальчик, которому мы в течение трех лет делали дни рождения в садике, пошел в школу. Его мама пригласила нас – людей, которых он уже знает. Но администрация школы попросила, чтобы праздник был не только для его класса (это была частная школа), а для всех младших классов. Для мальчика это был невероятный стресс – он зажался. К тому же ребенок только что вернулся с больничного... Словом, ему было сложно. Я корю себя за то, что не отказал руководителю учебного заведения...

– В Португалии без веской причины родителям запрещено заходить на территорию детских садов и школ. О том, чтобы пригласить туда аниматоров – и речи нет. Некоторые заведения даже против торта, если он с кремом. Как думаете, почему такое кардинальное отличие?

– У нас разная культура. Наш народ любит праздник! Даже во время войны родители хотят, чтобы их ребенок хотя бы на два часа отвлекся от постоянных тревог, напряжения и нервов. Потому что эмоции от родителей к детям передаются очень легко,

Возможно, мы этого не замечаем, но очень важно продолжать дарить детям праздник! Когда думал, почему я в этой профессии, какая моя миссия, то для себя решил, что я хочу хотя бы немного делать счастливее маленьких украинцев.

– Почему на дне рождения ребенка до сих пор можно услышать Happy Birthday? Неужели нет нашей традиционной поздравительной песни? Популяризируют ли организаторы детских праздников украинское?

– К сожалению, нет, и это боль. Когда ушел российский поп с украинского рынка, это была боль, потому что украинского аналога Happy Birthday почти нет. Классных праздничных песен в моем плейлисте две или три, и одна из них подходит только девочкам. Поэтому приходится включать англоязычные песни. Если бы была возможность, то, поверьте, добавляли бы.

– Мой муж-португалец был шокирован, когда услышал, как в Украине ребенку на день рождения поют по-английски...

– Поблагодарим судьбу, что он не слышал, как поют "С Днем рождения!". Когда Россия отобрала у нас часть территории, в Украине продолжали и на телевидении, и в массовой культуре использовать русский язык. Я думаю, нужно было отдавать себе отчет во всем происходившем тогда, в 2014 году. Ну а сейчас имеем, что имеем.

– Изменились ли предпочтения клиентов с началом полномасштабного вторжения по заказу персонажей? Кто ваш любимый персонаж и почему?

– Не изменились. И это тоже боль. Но я благодарю коллег по рынку и артистов, что они популяризируют украинское, спасибо отечественным производителям, что появились украинские персонажи, которых можно продавать на детские праздники. Было время, когда пес Патрон был самым популярным героем! И когда мы к каждому маленькому украинцу придем с праздником, в фундаменте которого заложена украинская культура, тогда можем быть уверены, что никакой наш сосед, даже захватив наши территории, никогда не захватит наши души!

Каждый артист входит в роль персонажа по-разному. В моей команде есть девушка, которая очень круто играет "Красную королеву" и кота Тома. Также есть актер, невероятно перевоплощающийся в Гонщика из мультфильма "Щенячий патруль".

Мне же очень нравится работать "Шляпником", хотя именно Джек Воробей из художественного фильма "Пираты Карибского моря" – персонаж, сделавший меня звездой. Очень люблю "Миньонов", хотя и сложно играть, потому что всю программу нужно разговаривать на "тарабарском" языке. А по сюжету истории, у них очень ограниченный словарный запас и еще они делают специфическое окончание каждого слова. Но меня это очень смешит. А когда еще дети включаются и начинают разговаривать с тобой на этом же "языке", в такие моменты понимаю, что творю сказку прямо здесь, на моих глазах. И это заряжает! Я чувствую, что я на своем месте, в правильной профессии!

– Каких самых странных героев, безумные заказы просили воплотить?

– Безумие – это когда до сих пор продолжают просить героев из российских мультфильмов...

– Как ведут себя дети-переселенцы? О чем они просят?

– Дети-переселенцы адаптировались к новому месту жительства быстрее, чем их родители. Когда были лютые обстрелы, сбивали ракеты, шахеды, и бахнуло так, что меня передернуло, а шестилетний мальчик взглянул на меня и так спокойно спросил: "Разве это взрыв?". Смотришь на него и понимаешь, какая у нас сильная нация растет, веришь, что все в Украине будет хорошо. Но с другой стороны, конечно, грустно, что детям приходится жить в таких условиях.

– Вас не раздражает общение с таким большим количеством детей ежедневно? Ведь дети могут и ударить, и испортить вещи?

– И бьют, и кусают, и плюют, и по тебе ходят, и вещи портят! (смеется). Но нет, дети меня не раздражают, а наоборот – вдохновляют, потому что у них гораздо меньше ограниченного мышления, они свободны в мыслях, в поведении, в решениях.

Недавно я был на курсах. Там не поверили, что мне 34 года. Пожалуй, общаясь с детьми, ты сам остаешься ребенком. Мой приятель недавно выпустил песню, и там есть такие слова: "Главный урок детства – можно все!"

– Один психолог говорил: "Сначала ребенка учат ходить и разговаривать, а потом – сидеть тихо и молчать". С вашей точки зрения, почему такая тенденция? Возможны ли изменения?

– Мне нравится, что тенденции в воспитании меняются. К сожалению, не все родители и учителя адаптировались к новому миру, но я очень благодарен тем, кто смог. Потому что детей, которых любят, видно, и это парадоксально. Когда за день видишь по 50-100 детей, то четко понимаешь, какая атмосфера, любят ли ребенка, читают ли ему сказки.

Как бы родители ни наряжались, как бы ни наряжали своего ребенка, как бы ни украшали свой дом, ребенок своим поведением, своими глазами, а главное, своей душой расскажет то, что действительно происходит в вашей семье. Поэтому единственное, что я могу посоветовать родителям, – безграничная и безусловная любовь.

– Для чего делать ребенку день рождения? Это важно? Может, лучше не отдавать столько энергии на организацию праздника, а просто поздравить дома?

– Вот собственно, что не нужно, так это отдавать столько энергии на организацию праздника. Достаточно зайти в Google и найти там организатора, который вам нравится, и делегировать организацию праздника профессионалу, ведь мы живем в эпоху сферы услуг.

Обязательно праздновать каждый день рождения, потому что ребенок, пока ребенок, должен понять, что он особенный. Тогда вырастая, он становится не серой массой, а личностью! Потому что когда вы делаете для него день рождения, этим вы показываете ему, что он особенный.

Казалось бы, где связь между тем, что вы устроили для ребенка день рождения, и тем, чтобы он вырос личностью? А вот здесь – когда не вы выбрали вместо него героя, а когда вы сели с ребенком, показали сайт организатора и сказали: "Дочка моя (или сынок мой), выбери, какого героя ты хочешь на день рождения?". Так вы даете ребенку самостоятельно принять решение, вы показываете ему, что он – личность, и что его мнение, как минимум в семье, а как максимум в обществе, имеет значение. И это не об эгоцентризме, как может показаться, а о воспитании в ребенке личности.

– Как вы считаете, какой вариант подарка для ребенка самый лучший – какая-то ценная вещь (например, игрушка), вечеринка с друзьями или поездка с родителями?

– Лучший подарок для ребенка – это время, проведенное в атмосфере любви, и никто, кроме родителей, его дать не может. Если вы не любите своего ребенка сейчас, поверьте, вы полюбите его потом, но ваша любовь уже будет ему не нужна. Поэтому, уважаемые и дорогие родители, отвлекитесь на этих проклятых десять минут от TikTok, Instagram, телевизора, работы и почитайте ребенку перед сном сказку! Сделайте с ним урок, побудьте с ребенком, пока ребенок – ребенок, как можно больше.

Если вы выбираете между заказать аниматоров или пойти с ребенком в зоопарк, то пойдите лучше в зоопарк. Хотя это и звучит странно, мне ведь нужно продать услуги аниматоров, но я хочу продать счастливых детей. Ибо счастливые дети потом сделают сильную нацию, а несчастный ребенок не станет сильным, самодостаточным, полноценным человеком, поэтому любовь, любовь и только любовь. И мы со своей стороны тоже стараемся дать детям на празднике любовь.

В прошлом году ко дню святого Николая мы с одним благотворительным фондом посетили деоккупированные харьковские и донецкие села. Больно это вспоминать, но когда отработали и раздали подарки, одна девочка подошла и спросила: "А вы можете еще поработать?". Просто представляю, сколько у нее внутренней силы, энергии и понимания того, что мы все-таки работали, но решилась подойти и попросить, насколько это было для нее важно. Если у меня когда-нибудь выйдет еще раз поехать и дать детям хотя бы эти 30 минут любви, я обязательно это сделаю. Потому и прошу родителей: если вы выбираете между тем, чтобы заказать аниматоров на детский праздник и отдохнуть от своего ребенка, или просто побыть в то время с ним, выберите побыть с ребенком.

Вы затронули такую сентиментальную тему... Вспомнил еще одну историю, когда мы делали с благотворительным фондом лагерь для детей с их родителями или опекунами в Карпатах. В течение десяти дней их развлекали, были арт-терапия, игровая терапия, которую я популяризировал еще в начале полномасштабного вторжения. Я пытался оградиться от историй детей и родителей, потому что был координатором мероприятия и занимался организационной работой. Но в последний день позволил эту слабость – услышать историю. Девочка из Одессы собиралась куда-то с родителями, оделась раньше и вышла во двор их ждать. На ее глазах произошел прилет в дом, в котором были ее родители (плачет). Это о том, что выбрать: поездку, аниматоров в кафе или общение. Конечно, выбрать общение со своими родителями.

– Когда вы приходите уставший с работы домой, а ваш ребенок просит поиграть, что делаете в таком случае?

– Мой ребенок все это видел-перевидел. Тем не менее каждый день рождения для него крут, потому что это что-то новенькое, какая-то новая атмосфера...

– Я немного не то имела в виду. Например, мы с подругой обсуждали, что когда я устала, то честно говорю об этом своему ребенку. Я не хочу делать что-то через силу, а моя подруга говорит, что все-таки прочтет книгу, выделит 30 минут на ребенка, несмотря ни на что.

– Я хочу поставить лайк вам и дизлайк вашей подруге, потому что самый ценный человек во всем мире, который у вас есть, это вы сами. Если вы будете не в ресурсе, вы никогда не сможете отдать его кому-то. Сначала я – потом все остальные. Ваша подруга прочтет книгу ребенку, но она не даст ему той энергетики любви и искренности, которая нужна. В момент, когда вы говорите своему ребенку о том, что устали и не сможете уделить время на игру, вы даете ему гораздо больше, чем через силу сядете с ним играть.

Функция аниматора, артиста на площадке – это дать как можно больше драйва, поколбасить, погонять детей, чтобы они вернулись к родителям с высунутыми языками и у них не было сил даже сидеть в телефоне. Функция родителей – это воспитывать ребенка через игру. Соответственно, игры, в которые играют аниматоры на площадке, и игры, в которые играют родители, кардинально разные. Для меня работа на детском празднике – это работа, а дом – это дом, поэтому во что-то я с сыном играю, а во что-то нет.

– Ваш бизнес пострадал в силу различных обстоятельств, таких как пандемия и война. Не возникало ли желание заняться чем-нибудь более стабильным?

– Хотите, открою вам секрет?

– Открывайте!

– Я поставил на весы Артура-журналиста, который построил классную карьеру, поднялся от позиции администратора до выпускающего редактора и продюсера (у меня был свой проект, которым руководил), и себя, настоящего. Я понял, что буду полезен миру, даря детям счастье, а давать людям правдивую информацию сможет кто-то другой.

Но да, наша сфера деятельности материально пострадала и во время ковида, и во время полномасштабного вторжения, и что будет дальше, никто не знает. Говорят, что в 2050 году в Украине останется 25 миллионов населения. Сейчас мы наблюдаем спад рождаемости, но я надеюсь, что все выровняется и станет на свои места, когда мы выиграем эту войну, а мы ее обязательно выиграем! Украинцы вернутся вместе со своими детьми домой и будут хотеть строить Украину. Я очень надеюсь, что мой ребенок еще застанет не только 52 миллиона, как я в 1991 году, а гораздо больше.

– В чем секрет вашего успеха? Что отличает вас от других?

– Очень важно, когда на площадку выходит человек с актерским образованием. Есть такое понятие как этика Станиславского, когда понимаешь, что должен быть нарядным, в хорошем физическом состоянии, в настроении, когда можешь легко переключиться и начать работать. То есть внешний мир не влияет на профессиональные качества.

Так вот, секрет успеха моей команды – то, что на площадке работают не аниматоры, а персонажи. И мы приложим максимум усилий для того, чтобы актер чувствовал себя персонажем.

До пандемии у меня работала одна девушка. Она сшила первое дорогое платье для персонажа принцессы Софии, которая тогда была очень популярна. И сказала мне фразу, которая, вероятно, тогда изменила мое сознание и подход к работе: "Я впервые за годы работы в анимации действительно почувствовала себя принцессой!".

Поэтому сейчас я делаю все, чтобы мой артист, когда выходит на площадку, чувствовал себя именно персонажем, которого играет. Поверьте, дети это не просто видят, они это чувствуют, а отсюда идет любовь и множество разнообразных добавлений, которые клиенты могут не увидеть. Но вот именно из таких маленьких кирпичиков и строится идеальный праздник. Если резюмировать, секрет успеха – это стремление к идеалу и внимание к деталям.

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