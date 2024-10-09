Артем Пивоваров на концерте не сдержал слез из-за российских захватчиков, уничтоживших его дом. Видео

Известный украинский певец Артем Пивоваров, родившийся и выросший в Волчанске Харьковской области, не смог сдержать эмоций во время своего концерта. Артист посвятил часть выступления родному городу, где со слезами на глазах поделился: русские захватчики полностью разрушили его дом.

Видео дня

Щемящий момент попал на видео одного из пользователей соцсети TikTok. 33-летний исполнитель призвал аудиторию помогать военным, чтобы все украинцы могли как можно скорее вернуться домой.

"Мне сложно. Я буду откровенным и буду говорить об этом. Я потерял свой дом. У меня нет дома, и это не просто здание. Я из города Волчанск. Моего города нет, полностью нет. Россияне стерли его с лица земли", – эмоционально высказался певец.

Артем Пивоваров добавил, что единственные люди, которые смогут вернуть его родной город – наши защитники и защитницы. Артист эмоционально обратился к своим поклонникам с призывом помогать военным, постоянно рискующим жизнью.

"Я верю в то, что я вернусь домой. И желаю каждому, кто потерял свой дом, искренне верить в то, что мы вернемся. Я искренне верю, что наступит этот важный, особенный день для нашей страны", – сказал знаменитость.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что раненый воин ВСУ исполнил песню "Думы" на концерте Пивоварова и довел сеть до слез.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!