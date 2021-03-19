Арми Хаммера обвинили в изнасиловании девушки

Американского актера Арми Хаммера, которого ранее заподозрили в каннибализме, обвинили в изнасиловании девушки по имени Эффи, которое произошло 24 апреля 2017 года в Лос-Анджелесе.

Сама же Эффи решила поделиться подробностями и рассказала, что знаменитость ударил ее головой об стену и издевался более четырех часов. Об этом сообщает издание TMZ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам пострадавшей, она познакомилась с Хаммером в социальной сети в 2017 году, когда ей было 20 лет. Затем они начали встречаться с актером, а спустя некоторое время их отношения стали насильственными и жестокими.

Напомним, ранее Арми Хаммера заподозрили в каннибализме после того, как в сети появилась переписка, которую артист предположительно вел с некой женщиной. В ней Арми якобы признавался собеседнице, что ему нравится, когда его называют "папочкой". Кроме того, он заявлял, что мечтает "выпить кровь женщины" и даже "съесть ее".

Кроме того, Хаммера обвиняют в убийстве. По словам очевидцев, звезду обнаружили с человеческими останками в Калифорнии.

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