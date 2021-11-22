Названы победители American Music Awards 2021: в чем феномен группы BTS

В ночь с 21 на 22 ноября в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения American Music Awards 2021, где впервые наградили азиатских исполнителей – поп-группу BTS. Певцы победили сразу в трех номинациях.

Помимо южнокорейской группы, тремя наградами отметили также рэп-исполнительницу Doja Cat, а двумя – Megan Thee Stallion. OBOZREVATEL расскажет, кто из звезд удостоился почетного звания в 2021 году (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В номинации "Артист года" победила группа BTS ;

" Лучшим новым исполнителем " стала певица Olivia Rodrigo

"Коллаборацией года " назвали дуэт Doja Cat и SZA с песней "Kiss Me More"

Видео дня

В номинации " Музыкальное видео " победил клип Lil Nas X MONTERO

" Лучшим поп-исполнителем " признали Эда Ширана

В свою очередь " Лучшей поп-исполнительницей " стала Тейлор Свифт

Второй победой BTS стала номинация " Лучшая поп-группа "

" Поп-альбом " – Тейлор Свифт "Evermore"

В номинации "Лучшая поп-песня года" выиграла южнокорейская группа BTS с композицией "Butter"

" Хип-хоп исполнитель " – Drake

В номинациях "Хип-хоп исполнительница года" и " Хип-хоп альбом года " победила Megan Thee Stallio

"Лучшая хип-хоп песня" – Cardi B "Up"

Звание " R&B исполнителя года " получил The Weeknd, тогда как в аналогичной номинации для женщин выиграла Doja Cat. Кроме того, ее альбом "Planet Her" признали " Лучшим R&B альбомом " в 2021 году

"R&B песня" – Silk Sonic "Leave The Door Open"

"Лучшим латиноамериканским артистом" оказался Bad Bunny.

" Лучшая латиноамериканская артистка " – Becky G

"Латиноамериканская группа" – Banda MS de Sergio Lizárraga

"Рок-исполнителем года" стал Machine Gun Kelly.

Таким образом, впервые в истории American Music Awards целых три победы одержали азиаты. Пользователи сети называют мировую известность группы "Феноменом BTS", ведь за короткий срок исполнители смогли создать мощную фан-базу, которую называют "Арми".

Поклонники певцов объясняют, что "феномен" состоялся из-за мыслей, которые группа несет в песнях. 7 корейцев в своих композициях часто сосредотачивают внимание слушателя на личностных и социальных проблемах, затрагивают темы психического здоровья, трудностей молодежи школьного возраста, пути, который должен пройти человек, чтобы принять и полюбить себя, а также индивидуализма.

Коротко о группе:

BTS – южнокорейская группа, основанная в 2013 году. Участники группы принимают участие в написании музыки и текстов для большинства своих песен. Продав в общей сложности более 14 миллионов альбомов, группа занимает первое место по количеству продаж среди корейских артистов всех времен.

Ребята появились на обложке журнала "TIME" как "лидеры следующего поколения" и попали в список "25 самых влиятельных людей в Интернете". BTS произнесли речь на 73-й Генеральной Ассамблее в ООН и стали самыми молодыми из тех, кто получил Орден за заслуги в сфере культуры от Президента Южной Кореи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году BTS стали триумфаторами премии MTV Europe Music Awards 2020 в номинациях "Лучшая песня", "Лучшая группа", "Лучший онлайн-концерт" и "Артист с лучшей фанатской базой".