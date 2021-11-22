Названы победители American Music Awards 2021: в чем феномен группы BTS
В ночь с 21 на 22 ноября в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения American Music Awards 2021, где впервые наградили азиатских исполнителей – поп-группу BTS. Певцы победили сразу в трех номинациях.
Помимо южнокорейской группы, тремя наградами отметили также рэп-исполнительницу Doja Cat, а двумя – Megan Thee Stallion. OBOZREVATEL расскажет, кто из звезд удостоился почетного звания в 2021 году (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В номинации "Артист года" победила группа BTS ;
"Лучшим новым исполнителем" стала певица Olivia Rodrigo
"Коллаборацией года " назвали дуэт Doja Cat и SZA с песней "Kiss Me More"
В номинации "Музыкальное видео" победил клип Lil Nas X MONTERO
"Лучшим поп-исполнителем" признали Эда Ширана
В свою очередь "Лучшей поп-исполнительницей" стала Тейлор Свифт
Второй победой BTS стала номинация "Лучшая поп-группа"
"Поп-альбом" – Тейлор Свифт "Evermore"
В номинации "Лучшая поп-песня года" выиграла южнокорейская группа BTS с композицией "Butter"
"Хип-хоп исполнитель" – Drake
В номинациях "Хип-хоп исполнительница года" и "Хип-хоп альбом года" победила Megan Thee Stallio
"Лучшая хип-хоп песня" – Cardi B "Up"
Звание "R&B исполнителя года" получил The Weeknd, тогда как в аналогичной номинации для женщин выиграла Doja Cat. Кроме того, ее альбом "Planet Her" признали "Лучшим R&B альбомом" в 2021 году
"R&B песня" – Silk Sonic "Leave The Door Open"
"Лучшим латиноамериканским артистом" оказался Bad Bunny.
"Лучшая латиноамериканская артистка" – Becky G
"Латиноамериканская группа" – Banda MS de Sergio Lizárraga
"Рок-исполнителем года" стал Machine Gun Kelly.
Таким образом, впервые в истории American Music Awards целых три победы одержали азиаты. Пользователи сети называют мировую известность группы "Феноменом BTS", ведь за короткий срок исполнители смогли создать мощную фан-базу, которую называют "Арми".
Поклонники певцов объясняют, что "феномен" состоялся из-за мыслей, которые группа несет в песнях. 7 корейцев в своих композициях часто сосредотачивают внимание слушателя на личностных и социальных проблемах, затрагивают темы психического здоровья, трудностей молодежи школьного возраста, пути, который должен пройти человек, чтобы принять и полюбить себя, а также индивидуализма.
Коротко о группе:
BTS – южнокорейская группа, основанная в 2013 году. Участники группы принимают участие в написании музыки и текстов для большинства своих песен. Продав в общей сложности более 14 миллионов альбомов, группа занимает первое место по количеству продаж среди корейских артистов всех времен.
Ребята появились на обложке журнала "TIME" как "лидеры следующего поколения" и попали в список "25 самых влиятельных людей в Интернете". BTS произнесли речь на 73-й Генеральной Ассамблее в ООН и стали самыми молодыми из тех, кто получил Орден за заслуги в сфере культуры от Президента Южной Кореи.
Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году BTS стали триумфаторами премии MTV Europe Music Awards 2020 в номинациях "Лучшая песня", "Лучшая группа", "Лучший онлайн-концерт" и "Артист с лучшей фанатской базой".