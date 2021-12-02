Антон Птушкин продал свой Smart за $100 тысяч и деньги передал онкобольным детям

Популярный украинский тревел-ведущий и блогер Антон Птушкин посетил благотворительный аукцион, на котором продал свой автомобиль Smart. Его купили за 100 тысяч долларов, которые телеведущий передал в фонд "Таблеточки".

Об этом написал на личной странице в Facebook предприниматель Сергей Неклева. "Это маленькая история о большом поступке, сам он точно никогда не расскажет", – написал мужчина (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Предприниматель рассказал, что несколько месяцев назад Антон Птушкин "попрощался со своим Smart", поскольку купил себе точно такой же. Когда они встретились, Сергей настолько увлеченно рассказывал о благотворительном аукционе, что Птушкин загорелся поучаствовать в нем.

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"Он просто сказал: "Свяжи меня с Олей Кудиненко (учредитель фонда "Таблеточки", – Ред.), – есть идея. Помытый, наполированный, с пробегом по Европе Smart от Птушкина "ушёл" финальным ударом молотка Потапа за $100 000", – написал предприниматель.

Он добавил, что это пожертвование является значительным вкладом в помощь онкобольным детям, а также подчеркнул, что в украинском шоу-бизнесе "есть люди с ценностями".

К слову, на мероприятии присутствовали множество украинских звезд. В их числе были продюсер Потап, который был ведущим аукциона, певица Надя Дорофеева, поп-исполнитель Монатик, певец Wellboy, музыкальный продюсер Ирина Горовая и другие.

Справка

Благотворительный фонд "Таблеточки", занимается помощью онкобольным детям и их близким в Украине. Волонтеры на протяжении 10 лет создают условия для медицинской и психологической помощи больным и их семьям.

Коротко о знаменитости:

Антон Птушкин – 37-летний украинский радио- и телеведущий родом из Луганска. Является тревел-блогером и диджеем. Носит звание заслуженного журналиста Украины, которое получил в 2020 году. Вел популярное шоу "Орел и Решка" на протяжении 65 выпусков и почти три сезона "Перезагрузки". С 2018 года самостоятельно путешествует по миру и снимает влоги.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что телеведущий Антон Птушкин удостоился награды заслуженного журналиста Украины, которую ему вручил президент Владимир Зеленский. Он заявил, что был удивлен.