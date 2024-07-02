Турция отказалась предоставить Антину Мухарскому адрес его детей от Снежаны Егоровой: актер сравнил предательницу с Путиным

Бывший муж пропутинской ведущей Снежаны Егоровой, актер и певец Антин Мухарский рассказал, что не смог встретиться со своими детьми от коллаборантки в Турции. Страна не выдала отцу их адрес.

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Об этом украинец рассказал Янине Соколовой на YouTube. Он подчеркнул, что непосредственно Егоровой писать не намерен.

"Я обратился в украинское консульство в Анталии с просьбой предоставить адрес проживания моих детей в Турции. Через юриста были совершены определенные действия, но государство Турция не выдает личные данные. Поэтому я не увижу своих детей, потому что не знаю, где они проживают", – сказал актер.

На предложение написать бывшей жене артист ответил, что это "невозможно". Для него это сродни помириться с российским вождем Владимиром Путиным.

"История нашей семьи в капле отражает взаимоотношения двух стран – Украины и России – в перспективе последних 10-15 лет. Все, что проходят наши государства, все проходили мы", – пояснил Мухарский.

Ранее артист рассказывал, что имеет "прекрасные" отношения с бывшей. По его словам, они совсем не общаются, и это лучший для него сценарий развития их взаимодействия.

Ранее OBOZ.UA писал, что Снежана Егорова с истерическим "плачем" и бранью набросилась на дочь Стасю Ровинскую и назвала украинцев "психически больными". Она не общается с единственной дочерью, которая пережила обстрелы и поддерживает Украину.

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