'Антитіла', спасавшие жизни на фронте, презентовали мощную песню и клип о несокрушимости украинцев. Видео

Война кардинально изменила судьбы украинцев, но точно не сломала, о чем говорит в своей новой песне "Поламані" группа "Антитіла". Команда решила передать слушателям, что, несмотря на постоянную боль и неудачи, людей сломать невозможно, а народ как был, так и остается непобедимым.

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В "Поламані" смысл песни раскрыли через образ мужчины, который олицетворяет серую, но быструю, современность. "Левое ухо змей щекочет, шепчет так: "Не велика ли ноша в твоих руках?" – говорится в одной из строк, указывающей на сегодняшний хаос. Ярко его изобразили в клипе, который опубликовали в YouTube, а прослушать сам трек можно на всех музыкальных платформах.

"Шепот он предпочитал не слышать, делал свое. Так, как есть, не должно быть, всему мера есть. Он когда-то дал слово разорвать проклятый круг должен. Идет человек идет" – именно в этих строках можно проследить всю несгибаемость и упрямство украинцев. В начале полномасштабного вторжения РФ эти черты помогли остановить оккупантов, а ныне – в душах военных, которые отвоевывают каждый украденный клочок родной земли. К слову, участники "Антитіл" шесть месяцев служили на Харьковском направлении парамедиками, поэтому на собственном опыте знают, как чувствуют себя военные.

"Эта песня – это, конечно, и саморефлексия. Через историю одного чудака мы рассказываем о себе, рассказываем обо всех нас, тех, кто среди колоссальных потрясений чувствует себя "немного поломанными", даже если не признает этого, одновременно оставаясь несгибаемыми. Мы по-другому не можем, даже когда сами невероятно нуждаемся в помощи и поддержке, мы, в первую очередь, идем спасать других, спасать души, лечить раны, отдавать, бороться за кого-то!" – рассказал об идее создания песни фронтмен группы Тарас Тополя.

В клипе на фоне музыкантов можно разглядеть металлические сооружения. Этой идеей загорелся режиссер Виктор Скуратовский, уже ставивший клип "Фортеця Бахмут". Пресс-служба артистов сообщила, что конструкции собирали в течение пяти дней, а во время съемок видеоряда что участники получили травмы, что музыкальные инструменты.

Как видно, на металлическом многотонном сооружении висит несколько полотен, и хотя они в начале песни белые, но со временем заливаются кровью. Уже под конец видеоряда в кадре происходит хаос – все в дыму, а эти полотна горят буйным пламенем, которое и сожгло несколько музыкальных инструментов.

"Душа человека – это целый мир, внутри которого также могут бушевать ураганы и разгораться войны. Иногда они вызваны внешними обстоятельствами, иногда нет. Но легче от этого не становится. Такой мир требует особой поддержки. Песня "Поламані" как о тех, кто нуждается в этой поддержке, так и о тех, кто готов ее предоставлять. Даже когда невыносимо тяжело, когда вся ваша воля и характер закованы – не бойтесь попросить о помощи. И наоборот, если вам кажется, что от вас ничего не зависит, все равно откликайтесь на зов того, кто нуждается в вашем плече. Маленькими шагами и поступками мы изменяем реальность, помните об этом", – призвали "Антитіла" в описании видеоклипа.

Ранее OBOZ.UA писал, что премьер-министр Италии Джорджа Мэлони любит музыку "Антитіл". Во время одной из встреч с Тарасом Тополей она даже спела припев "Фортеці Бахмут".

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