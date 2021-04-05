Анна Трінчер похвалилася яскравим гардеробом і показала найдорожчу річ

Українська співачка і актриса Анна Трінчер показала стильний гардероб і зізналася, що найдорожчою покупкою є черевики на товстій підошві, куплені за 1300 доларів.

Про це вона розповіла в програмі "ЖВЛ" на каналі "1+1". (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки). Також знаменитість заявила, що вважає себе шопоголіком і любить носити одяг найяскравіших кольорів.

"У такі місця, де прийнято щось консервативне одягати, я люблю продемонструвати щось нестандартне. Наприклад, в театр можу прийти в пір'ях, а в бібліотеку – в яскравому рожевому костюмі", – сказала виконавиця.

Незважаючи на величезну кількість речей в шафі, Анна пояснила, що з грошима у неї дбайливі і відповідальні стосунки. З 15 років дівчина забезпечує себе самостійно, тому купувати занадто дорогі речі вона може вкрай рідко.

Анна Трінчер – українська співачка і актриса, представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015", фіналістка восьмого сезону "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти", а також актриса серіалу "Школа".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Санта Дімопулос показала базовий весняний гардероб. Вона взяла участь у проекті Vogue Choice, в якому продемонструвала легкі і стильні образи.