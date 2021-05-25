Анна Богдан впервые отреагировала на хейт вокруг "Холостяка 11": он увидел меня настоящую

София Ковнир
София Ковнир
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Анна Богдан впервые отреагировала на хейт вокруг 'Холостяка 11': он увидел меня настоящую

Победительница популярного украинского шоу "Холостяк 11" Анна Богдан впервые отреагировала на хейтеров в сети и заявила, что для нее абсолютно не важно то, что говорят другие. По словам девушки, главное – что она и главный герой проекта Михаил Заливако знают правду.

Как рассказала участница реалити, на шоу она попала благодаря настойчивости своей сестры, поэтому ее с Михаилом "свело стечение обстоятельств". Богдан считает, что после общения в скайпе Заливако понял, что "его что-то цепляет в ней". Соответствующий пост Анна опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Участница проекта отметила, что благодаря тому, что она не боится высказывать свое мнение и показывать настоящие эмоции – Заливако увидел ее настоящую.

"У каждого из нас есть свои минусы и свои плюсы. Нет людей идеальных. Поэтому мы и выбираем тех, с минусами которых мы согласны мириться и, возможно, даже дружить", – написала Богдан.

Анна Богдан на шоу "Холостяк 11"

Девушка добавила, что пользователи сети много задают вопросов по поводу того, вместе ли звездная пара. По ее словам, так сложилось, что большинство пар, которые встретились на проекте, в реальной жизни расходились – и это нормально.

"Ведь каждый день мы познаем человека в разных жизненных ситуациях... Уверена, что каждому из вас это знакомо. Как думаете, к какому числу пар мы с Мишей относимся? Мы разошлись или вместе?" – подытожила девушка.

Анна Богдан вместе с главным героем шоу Михаилом Заливако

Напомним, ранее пользователи сети засыпали Заливако гневными комментариями о том, что мужчина якобы сделал ошибочный выбор. Также многие остались разочарованы шоу "Холостяк".

Мы писали об интересных фактах из жизни победительницы проекта Анны Богдан. Известно, что хобби девушки – путешествия, альпинизм, прыжки с парашютом, сквош, сайкл, бокс.

Анна Богдан в финале шоу "Холостяк 11"
Победительница популярного украинского шоу "Холостяк 11" Анна Богдан

Как сообщал OBOZREVATEL, главный герой проекта "Холостяк 11" Михаил Заливако аргументировал свой выбор в пользу Анны Богдан тем, что "выбирал не он и голова, а его сердце". Таким образом мужчина отреагировал на хейт, который атаковал его в сети.

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