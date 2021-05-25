Анна Богдан впервые отреагировала на хейт вокруг 'Холостяка 11': он увидел меня настоящую

Победительница популярного украинского шоу "Холостяк 11" Анна Богдан впервые отреагировала на хейтеров в сети и заявила, что для нее абсолютно не важно то, что говорят другие. По словам девушки, главное – что она и главный герой проекта Михаил Заливако знают правду.

Как рассказала участница реалити, на шоу она попала благодаря настойчивости своей сестры, поэтому ее с Михаилом "свело стечение обстоятельств". Богдан считает, что после общения в скайпе Заливако понял, что "его что-то цепляет в ней". Соответствующий пост Анна опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Участница проекта отметила, что благодаря тому, что она не боится высказывать свое мнение и показывать настоящие эмоции – Заливако увидел ее настоящую.

"У каждого из нас есть свои минусы и свои плюсы. Нет людей идеальных. Поэтому мы и выбираем тех, с минусами которых мы согласны мириться и, возможно, даже дружить", – написала Богдан.

Девушка добавила, что пользователи сети много задают вопросов по поводу того, вместе ли звездная пара. По ее словам, так сложилось, что большинство пар, которые встретились на проекте, в реальной жизни расходились – и это нормально.

"Ведь каждый день мы познаем человека в разных жизненных ситуациях... Уверена, что каждому из вас это знакомо. Как думаете, к какому числу пар мы с Мишей относимся? Мы разошлись или вместе?" – подытожила девушка.

Напомним, ранее пользователи сети засыпали Заливако гневными комментариями о том, что мужчина якобы сделал ошибочный выбор. Также многие остались разочарованы шоу "Холостяк".

Мы писали об интересных фактах из жизни победительницы проекта Анны Богдан. Известно, что хобби девушки – путешествия, альпинизм, прыжки с парашютом, сквош, сайкл, бокс.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный герой проекта "Холостяк 11" Михаил Заливако аргументировал свой выбор в пользу Анны Богдан тем, что "выбирал не он и голова, а его сердце". Таким образом мужчина отреагировал на хейт, который атаковал его в сети.