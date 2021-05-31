Анна Богдан рассказала о сексе с 'Холостяком' Заливако

Победительница шоу "Холостяк 11" Анна Богдан решила в шуточной форме ответить на вопрос поклонников о том, когда же у нее был первый секс с главным героем проекта Михаилом Заливако. По словам девушки, пока у них не будет "красной комнаты – никакого интима".

Об этом участница реалити рассказала на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Так, Богдан оставила в аккаунте окошко для вопросов, которые ей могут задать подписчики.

Один из пользователей поинтересовался, через какое время после окончания "Холостяка" был первый секс. На что избранница Заливако ответила с юмором.

"Вы что? Какой секс? Пока красную комнату не доделаем – никакого секса. Красной комнаты еще нет, но зато есть красный диван", – пошутила Богдан.

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Напомним, после финального выпуска шоу "Холостяк" Богдан и Заливако все-таки остались вместе. Так, пара съехалась спустя неделю после окончания реалити.

Как оказалось, по прилету в Киев они начали искать квартиру и спустя неделю стали жить вместе. Паре было сложно скрываться эти месяцы от публичности, но все же им удалось прятаться дома. Также они отдохнули уже в нескольких странах.

Ранее пользователи сети засыпали Заливако гневными комментариями о том, что мужчина якобы сделал ошибочный выбор. Также многие остались разочарованы шоу "Холостяк".

Мы писали об интересных фактах из жизни победительницы проекта Анны Богдан. Известно, что хобби девушки – путешествия, альпинизм, прыжки с парашютом, сквош, сайкл, бокс.

Как сообщал OBOZREVATEL, избранница "Холостяка" Михаила Заливако Анна Богдан заявила, что хотела добровольно покинуть проект после двойного свидания с Джессикой Чеги. Во время него она стала свидетелем поцелуя между главным героем и участницей.