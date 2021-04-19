Анна Богдан рассказала, как отреагировала на поцелуй 'Холостяка' с соперницей

Участница шоу "Холостяк 11" Анна Богдан сильно расстроилась из-за поцелуя Михаила Заливако с Джессикой на мосту в седьмом выпуске.

Об этом она написала на своей странице в Instagram, отметив, что стала свидетелем публичной сцены.

"Мне не нужно было никуда заглядывать, не нужно было оборачиваться, чтобы это увидеть, они стояли как на пьедестале", – подчеркнула Анна.

"Зачем это делать у меня на глазах? Миша, ты серьезно? ты же говорил, что не любишь ревность и не даешь повода для нее. Понятно, что мы на проекте, но зачем это делать так демонстративно? Что ты хотел этим сказать? Или тебе настолько плевать на чувства других, или ты получаешь от этого удовольствие?" – думала она в тот момент.

Анна не стала закатывать скандал и портить вечер, решила остыть и поговорить с Мишей при первой возможности.

"В ту ночь уснуть я не могла, плакала и крутила мысли. Эмоции нарастали как снежный ком, который к утру становился все больше и больше... Утром я уже была на грани! Понятно, девочки видели, что у меня нет настроения и начали в меня втыкать иголки как в куклу вуду. Джессика подливала масло в огонь, ее злорадствующая улыбка была последней каплей в моей чаше", – добавила участница.

По ее словам, ревность плохая штука и ее не должно быть в нашей обычной жизни, но на проекте невозможно без нее, если Миша тебе не безразличен.

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