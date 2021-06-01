Анна Богдан призналась, что они с "холостяком" Заливако скрывали отношения три месяца

Победительница шоу "Холостяк 11" Анна Богдан призналась, что три месяца после окончания проекта они с Михаилом вынуждены были скрываться от всех, поэтому даже из дома выходили в разное время. Заявить о своих чувствах всему миру влюбленные смогли только после того, как вышел финальный выпуск пост-шоу "Как выйти замуж".

Этой информацией девушка поделилась на своей странице в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она также рассекретила, что даже в сложившейся ситуации они с Заливако нашли плюсы – у них появилось много времени, чтобы наговориться друг с другом и обсудить разные темы.

"Целых три месяца совместной жизни мы не выходили из дома... А если и выходили, то в разное время! В разных местах парковали машины, отказывали себе в банальном "сходить на свидание"... Всего несколько раз мы позволяли себе ночью прогуляться в парке, одев капюшоны и маски на лицо!" – рассказала подробнее Богдан.

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"Первые несколько дней мы с Мишей просто сутками разговаривали. Говорили обо всем... О детстве, и школе, о родных, о будущем, и желаниях. И это нас очень сильно сблизило", – перечислила плюсы того периода победительница "Холостяка".

Напомним, после финального выпуска шоу "Холостяк" Богдан и Заливако все-таки остались вместе. Так, пара съехалась спустя неделю после окончания реалити.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, победительница шоу "Холостяк 11" Анна Богдан решила в шуточной форме ответить на вопрос поклонников о том, когда же у нее был первый секс с главным героем проекта Михаилом Заливако. По словам девушки, пока у них не будет "красной комнаты – никакого интима".