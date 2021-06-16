Анна Богдан и "Холостяк" Заливако очаровали снимками из Каппадокии

Главный герой шоу "Холостяк 11" Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан отправились в романтическое путешествие в Каппадокию. Пара показала нежные фото с поцелуями и объятиями на фоне красивых пейзажей.

Соответствующие снимки появились на личных страницах "холостяка" и победительницы шоу в Instagram. Богдан позировала на кадрах в белом топе и джинсовой мини-юбке. Свой образ она дополнила кедами, красной кепкой и солнцезащитными очками. Девушка распустила вьющиеся волосы и сделала легкий макияж (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

Видео дня

Михаил Заливако также выбрал удобную и комфортную одежду. Он предстал перед камерой в розовой футболке и черных шортах, которые соединил с кроссовками.

"Еще одно наше совместное путешествие. Как же круто разделять вместе эти эмоции. Каппадокия летит в копилку исполненных желаний. Впереди еще много городов и стран, которые мы хотим посетить вместе",

– написала Богдан.

Напомним, после финального выпуска шоу "Холостяк" Богдан и Заливако все-таки остались вместе. Так, пара съехалась спустя неделю после окончания реалити.

Как оказалось, по прилету в Киев они начали искать квартиру и спустя неделю стали жить вместе. Паре было сложно скрываться эти месяцы от публичности, но все же им удалось прятаться дома. Также они отдохнули уже в нескольких странах.

Ранее пользователи сети засыпали Заливако гневными комментариями о том, что мужчина якобы сделал ошибочный выбор. Также многие остались разочарованы шоу "Холостяк".

Мы писали об интересных фактах из жизни победительницы проекта Анны Богдан. Известно, что хобби девушки – путешествия, альпинизм, прыжки с парашютом, сквош, сайкл, бокс.

Как сообщал OBOZREVATEL, избранница "Холостяка" Михаила Заливако Анна Богдан заявила, что хотела добровольно покинуть проект после двойного свидания с Джессикой Чеги. Во время него она стала свидетелем поцелуя между главным героем и участницей.