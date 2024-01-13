Может занять место Лолиты: стало известно, как Анна Asti откупилась у Кремля из-за 'голой вечеринки' и что не так с ее российским паспортом

Украинская певица родом из Черкасс Анна Асти (Asti) могла пойти на соглашение с Кремлем, чтобы реабилитировать репутацию после участия в скандальной "голой вечеринке" ведущей Насти Ивлеевой. Для этого артистке-предательнице якобы пришлось кое в чем уступить.

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Как рассказал OBOZ.UA осведомленный инсайдер, речь шла даже о публичной поддержке войны, которую звезда должна продемонстрировать, выступив для оккупантов. Однако пока путинисты с певицей сошлись на более простых условиях, рассказал нам источник.

Как утверждается, коммуникацией между Асти и Кремлем занимался муж артистки Станислав Юркин, подключив свои связи в политических кругах. Ему вроде бы удалось договориться, что звезде не будут перекрывать воздух.

За это она, как стало известно OBOZ.UA, обязалась по первому же запросу первых лиц Кремля и их родственников выступать бесплатно, сдвигая любые запланированные мероприятия. Также ее могут вынудить интегрировать политическую и военную повестку на своих концертах.

Однако окончательно отпускать с крючка влиятельную артистку не собираются. Речь идет о шантаже российским паспортом, который Асти якобы получила по упрощенной схеме, не отдав украинский.

"После "голой" вечеринки певице досталось очень сильно от кремлевцев, отвечающих за информационную повестку. Государственные органы взялись за проверку российского гражданства Асти, которое она получила совсем недавно. Там есть что скрывать, ведь процедура была упрощена как для медийного человека. В то же время Асти тайком украинский паспорт сохранила. С ним ей легко летать в любимые Штаты", – рассказали OBOZ.UA.

Если певица будет послушно выполнять указания Кремля, ее ждут слава, деньги и привилегии, которые в свое время в России получала другая предательница Украины – Лолита Милявская, добавил инсайдер.

Подобная ситуация постигла также пропутинского певца Филиппа Киркорова. Он тоже участвовал в "голой" вечеринке, из-за чего попал в немилость россиян. Похоже, на этот раз на поведение "короля российской эстрады" глаза не закроют, а его место на государственных мероприятиях и телеканалах займет пропагандист SHAMAN или певец Сергей Лазарев.

Ранее OBOZ.UA стало известно, что Лолиту могут оштрафовать в России на 200 тысяч рублей (более 85 тысяч гривен). Причина – наличие у артистки израильского паспорта.

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