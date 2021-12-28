С розовыми волосами и короткой стрижкой: Анита Луценко показала, как менялась ее внешность

Профессиональный фитнес-тренер Анита Луценко раньше носила не только разные виды каре, но и совсем короткую стрижку. Кроме того, знаменитость экспериментировала с цветом своих волос.

Соответствующие снимки 37-летняя украинка обнародовала в личном аккаунте в Instagram. Она собрала в коллаже четыре фотографии из разных периодов жизни, когда у нее были разные образы.

На первом фото внешность Аниты наиболее бунтарская – у нее коротко стриженные розовые волосы. Кроме того, тогда звезда делала свой мейкап по-другому, в частности, наносила много слоев туши для эффекта "паучьи лапки".

На втором и третьем фото у тренера короткое каре, зачесанное на один бок. Луценко успела побыть и блондинкой, и брюнеткой.

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На четвертом снимке волосы Аниты наиболее длинные: они достигают плеч. Цвет звезда снова обновила, сделав его более темным. Также знаменитая фитнес-тренер сменила пробор на ровный и сделала гладкую укладку.

Луценко спросила у подписчиков, какой образ самый удачный. Пользователи соцсети оставили под постом множество комментариев, отметив, что Анита выглядит отлично.

"Вы на каждом фото крутая!" "Все Аниты прекрасны", "С каждым годом моложе и красивее", – пишут фанаты в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Анита Луценко – 37-летняя украинская профессиональная спортсменка, тренер, телеведущая и мастер спорта. Родилась в 1984 году в Киеве. Серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике.

В спорт попала случайно – мама Аниты привела дочь на бальные танцы, но ее не взяли из-за маленького роста, поэтому записали на художественную гимнастику.

Луценко в отношениях с мужчиной, который далек от шоу-бизнеса. У них растет маленькая дочь Мия.

Как писал OBOZREVATEL, Луценко заявила, что похудеть можно, питаясь как три, так и пять раз в день. При этом нужно обязательно придерживаться нескольких правил.

Ранее Анита рассказала о деликатной ситуации, которая произошла у нее в 17-летнем возрасте. Руководство спортивного клуба, в котором тогда работала спортсменка, попросило ее носить белье.