'Нехорошо для клиентов': Аниту Луценко заставили носить белье

Украинская спортсменка и профессиональный фитнес-тренер Анита Луценко рассказала о деликатной ситуации, которая произошла у нее в 17-летнем возрасте. По ее словам, руководство спортивного клуба, в котором она тогда работала, попросило ее носить белье.

Анита отметила, что тогда она впервые одела бюстгальтер. Своим откровением она поделилась с журналистами программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина".

Отмечается, что в этом фитнес-клубе, где Анита проводила групповые программы, занимались депутаты, актеры и певцы.

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"У меня нет груди. Всегда у меня 1-2 размер, который не требует никакой поддержки. И я ходила в маечках. И в какой-то момент меня вызвали к руководству. И говорят: "Анита, мы бы хотели, чтобы ты носила бюстгальтер", – рассказывает спортсменка.

Анита признается, что растерялась тогда и не понимала для чего это нужно.

"Я говорю: "Что? Зачем? В чем проблема? ". "Это выглядит нехорошо для клиентов", - ответили мне. И я поняла, что это должно эстетический момент, просто, чтобы ничего не торчало. Вот тогда состоялся мой первый бюстгальтер ", – рассказала Луценко.

Коротко о знаменитости:

Анита Луценко – украинская профессиональная спортсменка, тренер, телеведущая и мастер спорта. Родилась в 1984 году в Киеве. Была серебряной чемпионкой Европы по спортивной аэробике. В спорт попала случайно – мама Аниты привела дочь на бальные танцы, но ее не взяли из-за маленького роста, поэтому записали на художественную гимнастику. Луценко строит отношения с мужчиной, который далек от шоу-бизнеса. У них растет 5-летняя дочь Мия.

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