Ани Лорак засветилась в Киеве и пообещала всех удивить. Фото

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в России, приехала в Украину и показала новые фото. Она позировала в черном платье и босоножках на фоне одной из киевских улиц.

Соответствующие снимки с прогулки знаменитость опубликовала в своем блоге в Instagram. Она подчеркнула летний аутфит широкими солнцезащитными очками, аксессуарами и собранными в хвост волосами (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Каролина, наконец-то, вы в Украине", "Очень хотелось бы выступление, скорее бы тур по Украине", "У вас такая фигура", "Ждем концерт в Киеве!", "Песня на украинском будет синглом?", "Как всегда самая стильная и безумно красивая", "Киев – это любовь", – написали поклонники в комментариях под публикацией.

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Также знаменитость заинтриговала свою аудиторию новостью, что готовит нечто особенное.

"Город вдохновения. Мы снова готовим в турборежиме. Как думаете, что вас ждет? Мы готовы удивлять и радовать вас", – сказала Ани Лорак.

Коротко о знаменитости:

Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла Украину на конкурсе песни "Евровидение-2008" с песней "Shady Lady" и заняла второе место.

С экс-супругом Муратом звезда познакомилась, когда отдыхала в Анталии. Тогда он работал в отеле простым менеджером, но благодаря новой возлюбленной смог получить несколько бизнесов сразу. Пара сыграла свадьбу в 2009 году на две страны – Турцию и Украину.

У нее есть дочь – София Муратовна Налчаджиоглу, которая появилась на свет в июне 2011 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак покрасовалась в платье, которое должно быть у каждой девушки. Артистка появилась на публике в маленьком черном наряде.