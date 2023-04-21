Ани Лорак 'засветила' обручальное кольцо на пальце и защитила себя от неудобных вопросов. Фото

Украинская певица Ани Лорак, выбравшая сторону России, после слухов о том, что ее роман с "творцом позитивной кармы" Исааком Виджраку – пиар, удивила поклонников новой деталью в своем образе. Предательница появилась в студии звукозаписи, чтобы начать работу над новым альбомом, и "засветила" на правой руке обручальное кольцо.

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Новым кадром Куек (настояща фамилия Лорак) поделилась в Instagram. Примечательно, что после скандального интервью российской журналистке Алене Жигаловой, она закрыла комментарии к последним постам. Теперь фанаты могут писать исполнительнице только в личные сообщения (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Лорак выбрала спортивный стиль: она надела черные джинсы, толстовку с принтом и кепку. В момент, когда правой рукой она придержала наушник, и можно было рассмотреть кольцо на ее безымянном пальце. Как известно, Каролина является любовницей испанца Исаака, так как он женат и имеет двух маленьких детей.

Виджраку родился в 1977 году в Барселоне. Его мама была испанкой, отец – выходец из Того (государство в Западной Африке). Потому часто мужчина то ли в шутку, то ли всерьез называет себя потомком африканских шаманов. Исаак воспитывался в большой семье, у него есть два брата и три сестры. Мать возлюбленного Лорак скончалась в 2022 году.

Поговаривают, супруга испанца знает о его романе с вокалисткой и надеется, что их "лавстори" пополнит семейный бюджет семьи, так как Каролина дает ему неплохую рекламу. У самой Куек сложилась печальная ситуация с доходом: она "утопает" в долгах, и по словам блогера Беспалова, начинает занимать деньги у богатых друзей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что раздраженный бойфренд Лорак случайно ее подставил. На эмоциях, он выдал ряд абсурдных "оправданий", которые только глубже зарыли репутацию певицы. Виджраку заявил, украинские СМИ манипулируют его любимой.

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