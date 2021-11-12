Ани Лорак выпустила новый альбом 'Я жива' с украинской песней. Видео

Известная 43-летняя певица Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в РФ, презентовала новый 17-й студийный альбом. Он носит название "Я жива".

Соответствующее заявление певица сделала на личной странице в Instagram. "Любить – значит жить. Я жива", – коротко написала артистка в посте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что в новый альбом Ани Лорак вошли 12 песен, в которых речь идет о искренней любви и личных переживаниях волевой женщины.

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Среди ранее известных уже треков в альбом вошли "Не отпускай меня", "Наполовину", "Он" и "Бачила" на украинском языке. К слову, музыкальным продюсером выступил Михаил Кошевой.

Ранее Ани Лорак рассказывала о том, что песня "Не отпускай меня", которая вошла в новый альбом и записана совместно с российским певцом Сергеем Лазаревым, посвящена непростым взаимоотношениям. В треке рассказывается история о расставании, в которое главная героиня не может поверить.

Поклонники засыпали певицу и ее треки комплиментами.

"Каролина, спасибо за этот шикарный альбом, он волшебный", "Каждая песня в самое сердце", "Нет слов, чтоб описать те эмоции, которые я получила при прослушивании альбом. Я влюбилась в него", "Мы дождались это чудо! Браво", "Спасибо огромное за этот потрясающий, божественный альбом", "Столько мотивации, что хочется сказать всему миру "я жива, я сильнее", любим и ценим вас", "Столько боли и силы в нем, что просто разрывает на кусочки", "Поздравляю, лучшая", "Альбом супер", "Шикарный альбом", – пишут люди.

Однако были и те, кому не понравилась работа певицы и они раскритиковали альбом Ани Лорак.

"Альбом га*но. Песни одни и те же. Хватит страдать по турку", "Альбом так себе. Что-то песни слабы", "Хватит, новый альбом должен быть позитивным. Хватит страданий", – пишут люди.

Прослушать альбом можно по ссылке тут.

Коротко о знаменитости:

43-летняя украинская певица, народная артистка Ани Лорак (Каролина Куек), которая проживает в России, родом из Черновицкой области. Она обладает премиями "Золотой граммофон", "Певица года", "Песня года", "золотая шарманка" и другие. Была в отношениях с продюсером Юрием Фалесой, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу и саунд-продюсером Егором Глебом. Есть дочь София.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ани Лорак выпустила новую песню на украинском языке впервые за долгие годы. Также OBOZREVATEL писал о том, что экс-супруг Ани Лорак опубликовал видео с дочерью, на кадрах которого нецензурно выразилась.