Ани Лорак в кожаных штанах засветила подтянутый пресс. Фото

Известная украинская исполнительница Ани Лорак активно ведет блог в социальных сетях, где делится свежими фото. На этот раз она опубликовала кадр, на котором появилась в кожаных штанах и топе с длинными рукавами.

Соответствующий снимок звезда выложила на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она продемонстрировала яркий весенний образ, который состоял из обтягивающих брюк с высокой посадкой и топа с необычным принтом, дополненного объемными вставками на плечах.

Свой лук артистка подчеркнула выразительным макияжем глаз, тугим высоким хвостом и несколькими украшениями.

Поклонники были в восторге от увиденного, поэтому в комментариях оставляют для певицы много комплиментов. Вот некоторые из них:

"Очень понравился образ!", "Вы шикарно выглядите!", "Самая красивая", "Шикарная", "Образ просто бомба".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак засветила грудь в кружевном бюстгальтере. Свой образ она дополнила взъерошенными волосами, легким макияжем и несколькими украшениями на руке.