42-летняя Ани Лорак засветила грудь в кружевном бюстгальтере. Фото

Украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает и строит карьеру в России, предстала в соблазнительном наряде. Так, она показала роскошные ноги и засветила грудь.

Соответствующий снимок появился на странице знаменитости в Instagram. Она позировала в ванной комнате, присев на край белоснежного джакузи с золотыми кранами. Исполнительница была в светлой рубашке из атласной ткани и кружевном бюстгальтере коричневого цвета. Свой образ она дополнила взъерошенными волосами, легким макияжем и несколькими украшениями на руке (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Стань счастливей, слышишь? Но не любой ценой, если третий лишний…", – подписала Ани Лорак кадр строчками из новой песни.

Фанаты в комментариях отметили, что 42-летняя артистка выглядит просто потрясающе:

"Какая же вы красивая", "Шикарная", "Супер секси", "Богиня".

Напомним, Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с композицией "Shady Lady" и заняла второе место. Звезда воспитывает дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – Софию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ани Лорак открыла ноги и грудь в обтягивающем наряде с глубокими вырезом и декольте. Она позировала в длинном черном платье, которое выгодно подчеркнуло пышные формы, а также в босоножках на каблуке.