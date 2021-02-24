Ани Лорак в коротком пиджаке засветила стройные ноги. Фото

Украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в ярком образе.

Знаменитость показалась в коротком коралловом пиджаке. Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, Лорак позировала на камеру в коротком жакете кораллового цвета, под которым видны стройные ноги. Кроме того, певица распустила волосы и спряталась их вовнутрь пиджака. Из аксессуаров звезда предпочла только блестящее кольцо.

"Приготовьтесь... Уже совсем скоро", – подписала кадр исполнительница.

В комментариях под снимком фанаты отметили, что с нетерпением ждут чего-то нового от певицы, а также они выделили яркий образ знаменитости.

"Шикарная красотка! Дива", "Мы всегда готовы, Каролиночка! Ждем очень", "С нетерпением жду. Фотография бомба", "Какой красивый снимок! Каролина, вам так идет этот цвет! Женщина- пожар", – пишут люди в сети.

Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с композицией "Shady Lady" и заняла второе место. Звезда воспитывает дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – Софию.

Напомним, ранее Ани Лорак поделилась снимками, на которых показала свою подтянутую фигуру. Также знаменитость рассказала, что нужно делать для поддержания тела в хорошей форме.

Также Лорак позировала перед зеркалом в гардеробной в черной свободной рубашке, оголив стройные ноги. Свой образ она дополнила небрежным пучком и легким макияжем.

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