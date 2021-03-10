Ани Лорак умилила сеть новыми фото с подросшей дочерью

Украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, поделилась с поклонниками снимками, на которых позировала вместе со своей дочерью – 9-летней Софией.

Фанаты засыпали приятными комментариями знаменитость. Соответствующие фото Лорак опубликовала на странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Так, певица с дочерью предстали в стильных домашних образах – худи и штанах. Они сидели на диване в объятиях друг друга, а на одном из кадров – читали книгу.

"Всегда мечтала иметь лучшую подружку, которая будет во всем меня поддерживать! Сладкие минуты счастья", – подписала снимки Лорак.

Пользователи сети остались в восторге от новых фото звезды. Многие оценили красоту Лорак и ее дочери, а также отметили теплые отношения между ними.

"Красавицы любимые", "Как же мило! Красавицы", "Такие уютные и красивые", "Здорово, когда у родителей с детьми такие теплые и близкие отношения", – пишут люди в комментариях.

Напомним, что Ани Лорак родила дочь в 2011 году от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. В 2019 году пара рассталась. Кстати, крестным отцом девочки является российский музыкант, поп-король эстрады Филипп Киркоров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками откровенными фото. На них артистка в обнаженном виде, прикрывшись только одеялом, позировала посреди улицы.