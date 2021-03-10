Ани Лорак умилила сеть новыми фото с подросшей дочерью

София Ковнир
София Ковнир
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Ани Лорак умилила сеть новыми фото с подросшей дочерью

Украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, поделилась с поклонниками снимками, на которых позировала вместе со своей дочерью – 9-летней Софией.

Фанаты засыпали приятными комментариями знаменитость. Соответствующие фото Лорак опубликовала на странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Так, певица с дочерью предстали в стильных домашних образах – худи и штанах. Они сидели на диване в объятиях друг друга, а на одном из кадров – читали книгу.

Лорак позирует вместе с Софией

"Всегда мечтала иметь лучшую подружку, которая будет во всем меня поддерживать! Сладкие минуты счастья", – подписала снимки Лорак.

Лорак показала новые фото с дочерью
Лорак восхитила сеть новыми фото с дочерью

Пользователи сети остались в восторге от новых фото звезды. Многие оценили красоту Лорак и ее дочери, а также отметили теплые отношения между ними.

"Красавицы любимые", "Как же мило! Красавицы", "Такие уютные и красивые", "Здорово, когда у родителей с детьми такие теплые и близкие отношения", – пишут люди в комментариях.

Многие отметили теплые отношения Лорак с дочерью
Пользователи сети остались в восторге от новых фото

Напомним, что Ани Лорак родила дочь в 2011 году от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. В 2019 году пара рассталась. Кстати, крестным отцом девочки является российский музыкант, поп-король эстрады Филипп Киркоров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками откровенными фото. На них артистка в обнаженном виде, прикрывшись только одеялом, позировала посреди улицы.

  • Также Лорак предстала в пикантном образе. Знаменитость сидела на стуле в кружевном наряде, укутавшись в плед.

  • Лорак поделилась с поклонниками снимком, на котором показала подросшую дочь 9-летнюю Софию. Знаменитость вместе с девочкой посетила премьеру своего шоу DIVA в кинотеатре Москвы.

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