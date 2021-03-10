Ани Лорак умилила сеть новыми фото с подросшей дочерью
Украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, поделилась с поклонниками снимками, на которых позировала вместе со своей дочерью – 9-летней Софией.
Фанаты засыпали приятными комментариями знаменитость. Соответствующие фото Лорак опубликовала на странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).
Так, певица с дочерью предстали в стильных домашних образах – худи и штанах. Они сидели на диване в объятиях друг друга, а на одном из кадров – читали книгу.
"Всегда мечтала иметь лучшую подружку, которая будет во всем меня поддерживать! Сладкие минуты счастья", – подписала снимки Лорак.
Пользователи сети остались в восторге от новых фото звезды. Многие оценили красоту Лорак и ее дочери, а также отметили теплые отношения между ними.
"Красавицы любимые", "Как же мило! Красавицы", "Такие уютные и красивые", "Здорово, когда у родителей с детьми такие теплые и близкие отношения", – пишут люди в комментариях.
Напомним, что Ани Лорак родила дочь в 2011 году от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. В 2019 году пара рассталась. Кстати, крестным отцом девочки является российский музыкант, поп-король эстрады Филипп Киркоров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками откровенными фото. На них артистка в обнаженном виде, прикрывшись только одеялом, позировала посреди улицы.
Также Лорак предстала в пикантном образе. Знаменитость сидела на стуле в кружевном наряде, укутавшись в плед.
Лорак поделилась с поклонниками снимком, на котором показала подросшую дочь 9-летнюю Софию. Знаменитость вместе с девочкой посетила премьеру своего шоу DIVA в кинотеатре Москвы.