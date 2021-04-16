Ани Лорак сверкнула подтянутым прессом. Фото

Украинская певица Ани Лорак отправилась на Мальдивы и поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свое подтянутое тело.

Знаменитость позировала на фоне Индийского океана. Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Лорак появилась перед фанатами в ярко-желтых шортах и черном бюстгальтере от купальника, который подчеркнул ее формы. Свой образ певица дополнила стильными солнцезащитными очками и серьгами. Кроме того, звезда распустила волосы и накрутила их.

Ани Лорак отправилась на Мальдивы Instagram/Ани Лорак

Пользователи сети оценили стройную фигуру Лорак и засыпали ее комплиментами.

"Какая фигурка! Каролина, вы идеальная", "Такая солнечная", "Какая шикарная", "Не оторвать глаз от вас, Каролина. Любимая солнечная девочка", "Прекрасная! Шикарная фигура", "Такая кудряшка", – пишут люди в комментариях.

В сети оценили фигуру Лорак Скриншот

Ани Лорак засыпали комплиментами Скриншот

Коротко о знаменитости:

Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с композицией "Shady Lady" и заняла второе место.

Звезда воспитывает дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – Софию.

Напомним, ранее украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками откровенными фото. На них артистка в обнаженном виде, прикрывшись только одеялом, позировала посреди улицы.

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