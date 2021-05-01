Ани Лорак показала дерзкий образ в белье и пальто. Фото

Украинская певица 42-летняя Ани Лорак поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный образ – она позировала в боди телесного цвета с пикантным декольте.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты засыпали артистку комплиментами.

Так, в кадре Лорак набросила на плечи пальто оттенка молочной карамели, которое украшала подкладка с леопардовым принтом. Звезда закинула ногу на ногу, показав модные босоножки со стразами. Свой образ певица завершила серьгами-кольцами, цепочкой с кулонами и браслетом.

Также стилисты сделали исполнительнице яркий макияж смоки айс с акцентом на глянцевую помаду на губах.

"Самая высокая степень человеческой мудрости – это умение сохранять спокойствие разума в любых обстоятельствах. Вершины притягивают молнию", – подписала снимок Лорак.

Пользователи сети оценили новое фото артистки и оставили под публикацией множество приятных комментариев.

"Каролина, вы просто шикарная, глаз не оторвать", "Какая душевная девушка, после передачи на ТВ взглянули на нее по-новому", "Вот она – эталон красоты", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с композицией "Shady Lady" и заняла второе место.

Звезда воспитывает дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – Софию.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Ани Лорак отправилась на Мальдивы и поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру в откровенном бикини с глубоким вырезом.