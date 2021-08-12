Ани Лорак платит более 350 тысяч гривен за обучение дочери в Москве

42-летняя украинская певица Ани Лорак, которая живет в Москве, выбрала для 10-летней Софии одну из самых элитных гимназий столицы России. Певица платит за обучение дочери 365 тысяч гривен.

Девочка пойдет учится уже в четвертый класс Павловской гимназии, пишет Комсомольская правда. Престижное учебное заведение создано на базе Высшей школы экономики.

Учебный год в гимназии длится десять месяцев. Дети отдыхают на каникулах пять раз в год. Среди преподавателей – носители иностранных языков, кандидаты наук и тренера по разным видам спорта: плаванье, художественная гимнастика, теннис, шахматы, футбол, бальные танцы и баскетбол.

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Кроме ребенка Ани Лорак, в гимназии учатся дети певиц Глюкозы, Славы и артиста Александра Реввы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ани Лорак вместе с дочерью отдыхают в Турции. Звездная мама с дочкой надевают одинаковые купальники и позируют для фото.